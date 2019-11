Auf der Fahrt von Behla in Richtung Blumberg ist ein betrunkener Audi-Fahrer bei Riedböhringen von der B 27 abgekommen und mit dem Auto mehrfach in die Leitplanken gekracht, meldet die Polizei. Der Unfall habe sich am Mittwoch gegen 22.30 Uhr selbstverschuldet ohne andere Beteiligte ereignet. Dabei wurden mehrere Leitplankenstücke regelrecht niedergewalzt. Der 29 Jahre junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. An seinem schon über 20 Jahre alten Audi A3 sei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden.

Bei der Unfallaufnahme hätten die Beamten festgestellt, dass der Mann offensichtlich Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab dann auch rund 1,5 Promille. Der 29-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und den Führerschein abgeben. Nun kommt noch ein Strafverfahren auf den jungen Mann zu. Für die Säuberung der durch den Unfall stark verschmutzen Fahrbahn musste eine Reinigungsfirma beauftragt werden. Um die Bergung und den Abtransport des total beschädigten Audis kümmerte sich ein Abschleppdienst.