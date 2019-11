Ein 20-jähriger Fahrer eines Opels ist am Montag gegen 9 Uhr zwischen Fützen und Grimmelshofen von der regennassen Bundesstraße 314 abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen, teilt die Polizei mit. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. Durch den Überschlag auf das Dach entstand an dem schon 15 Jahre alten Opel Corsa wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 1000 Euro.