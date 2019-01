von SK

Nach dem Abstimmungsgespräch von Claus Walther, Leiter der Straßenbauabteilung im Regierungspräsidium Freiburg, vor einer Woche im Blumberger Rathaus mit Bürgermeister Markus Keller steht nun bereits der Termin für den zugesagten öffentlichen Informationsabend.

Blumberg Nächster Schritt für die Umfahrung Randen Das könnte Sie auch interessieren

Er ist am Dienstag, 7. Mai, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung, die an jenem Tag wegen der erwarteten Zuhörer in der Blumberger Stadthalle stattfindet, teilte Bürgermeister Keller am Donnerstag im Technischen Ausschuss mit.