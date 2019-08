Das signalisierte Bürgermeisterstellvertreter und Stadtrat Matthias Fischer (CDU), nachdem er sich genau über die Initiative des Landes mit 30 Kommunen informiert hatte. Zu einem ersten Treffen hatten der Lärmschutzbeauftragte Thomas Marwein (Grüne) aus Offenburg sowie Sasbachwaldens Bürgermeister Sonja Schuchter eingeladen.

Aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist bisher noch keine Gemeinde dabei, auch nicht Blumberg mit dem Randenaufstieg der B 314. Matthias Fischer äußerte als seine persönliche Meinung, „da sollte man sich breit aufstellen und das Ganze im Gemeinderat beraten.“

Am Randenauf- und Randenabstieg der B 314 (Bild) weisen Schilder mehrfach die Motorradfahrer auf das für sie geltende Tempolimit von 60 Stundenkilometern hin. Bild: Reiner Baltzer | Bild: Reiner Baltzer

Die Zusammensetzung der 30 Kommunen ohne Blumberg habe ihn auch gewundert. „Das Ganze ist ein gesellschaftliches Problem.“ Er bekomme es seit Jahren mit. Er sei froh über die Zusammenarbeit von Stadt und dem Schwarzwald-Baar-Kreis, der jedes Jahr rund 20 000 Euro investiere, um in den Sommermonaten an den Wochenenden und Feiertagen am Randenaufstieg der B 314 die Überholspur vor der Sonnenhofkurve abzukleben.

Bürgermeisterstellvertreter Matthias Fischer erledigt während der Urlaubszei von Bürgermeister Markus Keller die Amtsgeschäfte im Blumberger Rathaus. Dabei arbeitet ihm Bürgermeisterassistentin Sandra Zeller zu. Bild: Bernhard Lutz | Bild: Lutz, Bernhard

„Mir gefällt, dass das Bündnis weiter ausholt und versucht, diejenigen zu erreichen, die etwas bewirken können: der Bund und die Europäische Union.