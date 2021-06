von Mandy Heinze

In einer außerordentlichen Ortschaftsratssitzung wurde am vergangenen Montag Pascal Wölfle als neuer Ortsvorsteher von Oberbaldingen vereidigt. Er gelobte dabei, die Rechte der Gemeinde zu wahren und zum Wohle der Gemeinde zu handeln. Die Vereidigung übernahm der neue stellvertretende Ortsvorsteher Daniel Montel. Als Nachrücker für Karlheinz Ullrich im Ortschaftsrat wurde Alexander Gauerhof vereidigt. Die Zeremonie fand in der Mensa der neuen Oberbaldinger Halle statt.

„Herzlichen Glückwunsch für den neuen Ortsvorsteher Pascal Wölfle und den Nachrücker Alexander Gauerhof, dass sie beide dieses Amt angenommen haben“, gratulierte Bürgermeister Jonathan Berggötz, der sich die Feierlichkeit nicht entgehen ließ, genauso wie sein Stellvertreter Heinrich Glunz.

Einen neuen Ortsvorsteher vereidigen, heißt aber auch gleichzeitig, Abschied nehmen vom scheidenden bisherigen Ortsvorsteher. So wurde Karlheinz Ullrich an diesem Abend offiziell nach 20 Jahren Tätigkeit im Ortschaftsrat und zwölf Jahren als Ortsvorsteher verabschiedet.

Vereidigung und Verabschiedung hatten einige Oberbaldinger Bürger in die Oberbaldinger Halle gelockt, die der Zeremonie in diesen Zeiten wenigstens ein bisschen Festlichkeit verliehen. Bürgermeister Berggötz stellte klar, dass noch einmal eine offizielle Verabschiedung, wenn es wieder möglich sein wird, in einem größeren Rahmen stattfinden soll. Eine gute Gelegenheit wäre da wohl die noch ausstehende Halleneinweihung, deren Bau Karlheinz Ullrich maßgeblich mit vorangetrieben hat. 2011, als die Großschweinezucht von Landwirt Urban Messner erhitzte Gemüter verursachte, sorgte Ullrich für ein respektvolles Miteinander. Neben vielen kleineren Projekten wurde im Ort die Sanierung der Ortsdurchfahrt abgeschlossen, das Gewerbegebiet Bahn vorangetrieben, das Service-Center Ostbaar ermöglicht, nicht zu vergessen Baldingens 1250-Jahr-Feier, die er mit organisierte.

Etwas, das ihm sehr wichtig ist und was Ullrich immer wieder betont, ist das „Wir“. „Die angegangenen Projekte konnten nur verwirklicht werden, weil dieses Wir und das Miteinander immer im Vordergrund standen“, so Ullrich. Das heißt mit dem Ortschaftsrat, den Bürgern und Bürgerinnen und auch der CDU-Fraktion. „Natürlich waren wir nicht immer einer Meinung, aber wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden, die allen gerecht wird“, erklärte der jetzt ehemalige Ortsvorsteher und bedankte sich bei allen, die ihn und die Projekte unterstützt haben. Die Schweinezuchtanlage habe er als sehr schwieriges Projekt empfunden, weil man nicht bloß die Sache, sondern auch die Familie dahinter sehen müsse.

„Wir verabschieden uns ungern. Karlheinz Ullrich war immer zuverlässig, er hat viel bewirkt, war sehr engagiert und hat in all der Zeit viel vorangebracht. Die Wertschätzung ist groß, vor allem auch durch seine menschliche Art und weil er sich selbst nicht so wichtig nimmt, sondern die Projekte selbst. Aber die Gesundheit geht vor, und so ist es wohl der richtige Zeitpunkt“, erklärte Bürgermeister Jonathan Berggötz und überreichte dem scheidenden Ortsvorsteher ein ganzes Paket voller Gutscheine, die er in Bad Dürrheim einlösen kann. Auch die bronzene Ehrennadel der Stadt wurde an Karlheinz Ullrich überreicht, bevor er mit tosendem Applaus verabschiedet wurde. Ullrich schied zwar aus dem Ortschaftsrat aus, bleibt aber Mitglied im Gemeinderat.