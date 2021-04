von Sabine Naiemi

Nach zwölf Jahren im Amt gab am vergangenen Mittwoch, 28. April, Oberbaldingens Ortsvorstehers Karlheinz Ullrich in einer außerordentlichen Sitzung sein Amt aus gesundheitlichen Gründen ab.

Nachdem Karlheinz Ullrich (Mitte) sein Amt abgibt wird Pascal Wölfle (links) wird vom Ortschaftsrat Oberbaldingen mehrheitlich als neuer Ortsvorsteher gewählt, Daniel Montel als sein Stellvertreter. Bild: Mandy Heinze

Ullrich rückte 2001 als Ortschaftsrat in Oberbaldingen nach, seit 2005 war er stellvertretender Ortsvorsteher, seit 2009 ist er Ortsvorsteher und seit 2005 ist der CDUler Mitglied des Gemeinderats. Dass er in die Ortspolitik gehen würde, sei für ihn eigentlich gleich klar gewesen, erklärte Ullrich beim Interview zu seinem siebzigsten Geburtstag im Januar dieses Jahres. „Die Motivation war, die Zukunft des Ortsteils Oberbaldingen mitzugestalten und daran mitzuwirken, wie es weitergeht.“ Dasselbe war es nachher im Gemeinderat. Ihm sei klar gewesen, dass er durch die unechte Teilortswahl da rein komme.

Anwesend bei der Sitzung war auch Bad Dürrheims Hauptamtsleiter Markus Stein, der die Wahl des neuen Ortsvorstehers und dessen Stellvertreters übernahm.

Ullrich schlug vor, Pascal Wölfle als Ortsvorsteher und Daniel Montel als seinen Stellvertreter zur Wahl aufzustellen. Da aus der Versammlung keine anderen Vorschläge kamen, wurden diese Wahlvorschläge angenommen. Beide Kandidaten forderten eine geheime Wahl und wurden synchron mit fünf Ja-Stimmen und drei Gegenstimmen mehrheitlich gewählt.

Pascal Wölfle, wurde in Schwenningen geboren. „Ich war dort aber nur im Krankenhaus“, stellt er klar. Aufgewachsen ist der 36-Jährige in Oberbaldingen. Wölfle ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Von Beruf ist er Schreinermeister, zusätzlich hat er den Betriebswirt gemacht. Beruflich steht er auf mehreren Beinen. Einerseits selbstständig mit einem Montageunternehmen, an der Berufsschule als Nebenlehrer und an der Realschule in Schwenningen als Techniklehrer.

Wölfle ist seit der letzten Wahl vor zwei Jahren im Ortschaftsrat, dazu ist er im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss als sachkundiger Einwohner und im ELR-Forum stellvertretendes Mitglied. Auch Wölfle ist CDU-Mitglied, findet es aber sehr gut, dass es in Oberbaldingen nur eine überparteiliche Liste gibt. Zur Ortspolitik kam er, weil vor ein paar Jahren von Jürgen Schwarz – er wohnte kurzzeitig in Unterbaldingen – gefragt wurde, ob er sich nicht aufstellen lassen wollte. Wieder zurück in Oberbaldingen sei für ihn klar gewesen, dass er Karlheinz Ullrich unterstützt in den Gemeinderat zu kommen. Er hat Freude daran, in Oberbaldingen die Zukunft mitgestalten zu können.

Daniel Montel, 32 Jahre alt, ist ebenfalls in Schwenningen geboren und in Oberbaldingen aufgewachsen. Montel ist Lokführer und Landwirt (jeweils 50 Prozent) und lebt mit seiner Lebenspartnerin zusammen. Der Grund in die Ortspolitik zu gehen war, dass er durch seine Schichtarbeit für ein regelmäßiges Vereinsleben keine Zeit hat, aber eine Aufgabe suchte, bei der er im Ort etwas bewegen kann. Deshalb habe er auch gleich das Angebot des Stellvertreters angenommen. „Alles was im Ort passiert interessiert mich sehr und wenn mitreden kann und Informationen aus erster Hand habe, finde ich das sehr interessant.“ Daniel Montel ist ebenfalls seit zwei Jahren im Ortschaftsrat und außerdem noch aktives Mitglied bei den Brunnä-Hexen.