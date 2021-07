von man

Der Oberbaldinger Jugendraum soll eine neue Chance bekommen. Mit einem Grillabend, der noch vor den Sommerferien am 23. Juli stattfinden soll, möchten der Ortschaftsrat und Stadtjugendpfleger Christoph Lauer feststellen, wie groß das Interesse der Oberbaldinger Jugend für die Reaktivierung überhaupt ist. Dies will man in lockerer Runde im Gespräch mit den Jugendlichen herausfinden, die Jugendlichen fragen, wie sie sich den Jugendraum vorstellen würden, was sie sich wünschen. Die wohl dringlichste Frage ist, ob die Reaktivierung überhaupt gewollt ist.

Der Jugendraum in Oberbaldingen wurde 2018 von Stadtjugendpfleger Lauer geschlossen. Bei dieser Schließung spielten Alkohol und Lärmbelästigung eine große Rolle.

Der Jugendraum, hier ein Bild von 2019, ist seit drei Jahren geschlossen. Archivbild: Adam | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Ebenso müssten sich die Jugendlichen überlegen, wer die Aufgabe des ehrenamtlichen Jugendraumbeauftragten übernimmt. Ortschaftsrat und Stadtjugendpfleger möchten die Chance nutzen und die Wiedereröffnung noch vor den Sommerferien planen, denn man weiß ja nicht, wie es danach mit den Coronaregeln aussieht. Diskussionen gab es darüber, welches Alter bei den Jugendlichen angesprochen werden soll, letztendlich kam man in der Ortschaftsratssitzung vom 7. Juli darin überein, dass ein Alter zwischen 13 und 19 Jahren angemessen wäre. Diese Altersgruppe soll dann auch zum Grillabend eingeladen werden. Ortschaftsrat und Stadtjugendpfleger wünschen sich einen schönen Abend mit den Jugendlichen.

Nun soll schnell erfasst werden, wie viele Jugendliche und in welchem Alter in Oberbaldingen leben. Falls die Jugendlichen die Reaktivierung des Oberbaldinger Jugendraumes wünschen, ist geplant, diesen erstmal gemeinsam aufzuhübschen. Das heißt, dass Renovierungsmaßnahmen geplant, die Wände gestrichen, eine neue Couch und ein Fernseher angeschafft und auch eine Hausordnung gemeinsam mit den Jugendlichen erstellt werden müssen. „Es können für diese Maßnahme auch Gelder in Höhe von 2800 Euro über den Stadtjugendring für die Jugendförderung im ländlichen Raum beantragt werden“, erklärte Christoph Lauer. Der Ortschaftsrat stellt sich einstimmig hinter das Projekt. „Ich finde es gut, dass der Jugendraum wieder geöffnet werden soll, je früher desto besser. So wäre der Termin für den Grillabend vor den Sommerferien wünschenswert“, so Daniel Montel.

Zum Abschluss der Sitzung teilte Ortsvorsteher Pascal Wölfle noch mit, dass die Einweihung der neuen Mehrzweckhalle nicht mehr vor den Sommerferien stattfinden wird, sondern erst nach den Sommerferien. Wobei man dann aber auch erst wieder schauen müsse, wie dann zu diesem Zeitpunkt die aktuellen Corona-Auflagen aussehen.