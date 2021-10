von Sabine Naiemi

Was aber hat es mit dem Brauch des Schitzens von Rübengeistern auf sich? Das Rübengeistern hat nichts mit Halloween zu tun. Es ist ein Herbstbrauch von Kindern in verschiedenen Regionen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Dabei wird eine Futterrübe ausgehöhlt und bekommt ein möglichst gruseliges Gesicht – eine mühselige Arbeit, da die Dinger extrem hart sind. In die ausgehöhlte Rübe wird dann ein Kerzenlicht gestellt. Ist die Rübe fertig, ziehen die Kinder durch ihren Ort und sagen ein paar Sprüchlein auf. Danach werden die Rüben ins Fenster oder an die Haustür gestellt.

Das Rübenschnitzen mit den Kindern zum Auftakt der Urviecher-Kilbig hat sich gut eingeführt. Das Bild stammt aus dem Jahr 2017. | Bild: Naiemi, Sabine

Hochgehalten wird der Brauch etwa in Rottweil-Göllsdorf. So gibt es dort seit 1956 anlässlich der im Rottweiler Stadtteil Göllsdorf gefeierten „Saukirbe“ einen „Riabagoaschterumzug“, wie er auch zum Beispiel in Bad Buchau, Ulm-Söflingen und weiteren Orten stattfindet.

Die Riabagoaschter werden dabei auf Stangen befestigt und im Rahmen eines Umzugs durch die Straßen von Göllsdorf getragen. Der Mundartdichter Egon Rieble verfasste extra ein eigenes „Riabagoaschterlied“. In Schramberg und Umgebung ziehen die Kinder am vorletzten Samstag im Oktober mit Laternen und Rübengeistern durch die Straßen und erhoffen sich, durch ihr Kilbesingen ein paar Süßigkeiten, also traditionell Äpfeln, Birnen, Walnüsse und „Guzle“ zu verdienen. In Furtwangen dagegen geht das Kilbesingen und Rübengeister schnitzen seit den 1980er-Jahren stetig zurück.

Schon im November 2019 wurde beim Turnerbund Bad Dürrheim geschnitzt. | Bild: Wolf-Wilhelm Adam

Es ist auch schwierig, überhaupt an Futterrüben heranzukommen. Die Urviecherzunft aus Bad Dürrheim hatte zum Beispiel das Glück, dass ein Landwirt bereit war, in einer Ecke eines Feldes, Rüben extra anzubauen.

Schnitzen in Sunthausen Das Schnitzen der Rübengoaschter haben auch die Landfrauen Sunthausen wieder für sich entdeckt. Sie veranstalten ein Rübengeisterschnitzen für Kinder mit anschließendem Rübengeisterlichtertreff. Dieses findet am Samstag, 23. Oktober, um 15 Uhr im Rathaus statt. Teilnehmen können Kinder ab sechs Jahren, Kinder unter sechs Jahren mit Begleitperson. Um 18 Uhr sind alle Bewohner Sunthausens zum Riabagoaschterlichtertreff auf dem Dorfplatz eingeladen. Interessierte werden gebeten, sich bei Yvonne Simon oder Patricia Münk per Whatsapp oder Telefon bis zum 10. Oktober unter der 0173/5447297 oder der 0176/56898176 zu melden. Wer will, kann auch ein E-Mail an landfrauen-sunthausen@gmx.de schreiben.

Auch in Sunthausen lebt die Tradition wieder auf. Dort kümmern sich vor allem die Landfrauen ums Schnitzen der Rübengoasachter. „Es hängt damit zusammen, dass ein paar von uns diese Tradition noch aus ihrer eigenen Kindheit kennen“, erläutert Yvonne Simon den Grund für die Aktion. Und sagt weiter: „Wir haben das als etwas ganz Positives in Erinnerung und bieten deshalb an, diese Tradition wieder aufleben zu lassen.“ Es seien schon ganz viele Anmeldungen eingegangen und man hoffe auf einen schönen Samstag. Abends laufen die Kinder dann von der Fischerhütte am See auf den Dorfplatz und werden dort die Rübengeister hinstellen.