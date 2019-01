von Sabine Naiemi

Bad Dürrheim – Der Stichtag zur Feier des 40-jährigen Bestehens der Urviecher-Zunft rückt näher. Auf den Arbeitslisten sind noch jede Menge Plätze frei. Die Urviecher werden von anderen Vereinen aktiv unterstützt und machen die Innenstadt zwei Tage lang zum Narrendorf. Überall werden rund um das Rathaus und den Großraumparkplatz werden Besenwirtschaften verteilt sein (siehe Grafik).

"Wir sind ein salonfähiger Verein geworden", erklärte Oberurviech Matthias Nann beim Häsabstauben vor seinem Rückblick auf die 40-jährige Vereinsgeschichte. Mittlerweile hat die Zunft mehr als 500 Mitglieder.

Unterstützung von allen Seiten

Das Programm des Wochenendes am Samstag, 16. und Sonntag, 17. Februar steht. Angesichts des riesigen Aufwandes greift den Urviechern die Narrenzunft Bad Dürrheim unter die Arme, die Schabel-Hexen, der Turnerbund, die Eckbühlblätz aus Hochemmingen, die Rabengruppe Bad Dürrheim und die Halden-Zunft aus VS-Mühlhausen. Die Narrenzunft zum Beispiel bewirtet für die Urviecher zwei Tage lang die Siedepfanne. "Die Urviecher übernehmen bei unserem Ball immer für eine komplette Schicht die Küche", erklärte Zunftmeister Joachim Müller beim Häsabstauben der Narrenzunft. "So können wir etwas zurückgeben." Außerdem erwarte er, dass sich die Narrenzunft beim großen Umzug am Sonntag "mit Mann und Maus" präsentiere. Das gehöre sich so.

Trotz der großen Mitgliederzahl und Unterstützung aus anderen Zünften weisen die Arbeitslisten noch erhebliche Lücken auf. So richtete Nann einen eindringlichen Appell an alle, sich tatkräftig einzubringen. Auch digital sind auf der Zunft-Homepage noch Anmeldungen in die Arbeitslisten möglich. In zwei Wochen wird eine kostenlose App freigeschaltet, mit der man stets auf dem neuesten Stand ist. Im Narrenbot 2019 ist eine achtseitige "Festschrift" über die Urviecher untergebracht.

Ehrungen

Die Ehrungen beim Häsabstauben der Urviecher waren dieses Mal Familiensache. So ging der Urviecher-Verdienstorden an Helmut Catterfeld. Er trat 1981 in die Zunft ein und ist somit seit 38 Jahren aktiver Hästräger, er war bis vor einem Jahr außerdem aktiver Posaunist bei der Guggenmusik, schwang außerdem im Männerballett das Tanzbein. Der gelernte Schreiner half mit Rat und Tat, den Kuhstall schalldicht zu machen, er zeichnet für die Planung und den Einbau der Küche im Vereinsheim verantwortlich, mit seinem Oldtimer-Hanomag zieht er Jahr für Jahr den Umzugswagen.

Ehefrau Ramona Catterfeld wurde zum Ehrenmitglied der Urviecher-Zunft ernannt. Sie trat 1982 ein, ist bis heute aktive Hästrägerin, kümmerte sich um die Betreuung der Jugendlichen bei Veranstaltungen, war 25 Jahre bei der Guggenmusik und war Interessenvertreterin. Ihr ist die Planung und Umsetzung der Vereinsausflüge zu verdanken, von 2011 bis 2017 war sie Narrenrätin.