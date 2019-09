von Wolf-Wilhelm Adam

Für die Einheimischen ist der Reisemobilhafen hinter dem Solemar eigentlich eher uninteressant, denn wer macht schon im eigenen Ort mit seinem Wohnmobil Urlaub. Doch auf den zweiten Blick ist es enorm, was die Familie Bertsch hier auf die Beine gestellt hat. Der Wohnmobilhafen ist mit 450 Plätzen der größte Platz in Deutschland und mit rund 60 000 Übernachtungen pro Jahr einer der größten Beherbergungsbetriebe von Bad Dürrheim. Immer wieder ist der Platz voll ausgelastet, wie zuletzt an Ostern, als 442 Reisemobile in Bad Dürrheim zu Gast waren. Der SÜDKURIER zeigt die Entwicklung des Reisemobilhafens seit seiner Entstehung auf.

Andreas Bertsch vor dem Camper, der aktuell auf dem Platz die weiteste Anreise hatte. Das Reisemobil und seine Bewohner kommen aus Manchester im Nordwesten von England, das Klientel auf dem Platz ist international.