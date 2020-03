von Sabine Naiemi

Während der Gemeinderat grundsätzlich und unstrittig das Vorhaben für einen Neubau der Klinik Limberger auf der dafür gewünschten Fläche unterstützt, sorgte die Nachnutzung der Altimmobilie im Gremium für längere Diskussionen, bevor der Beschluss gefasst wurde.

Noch vor vier Jahren sprach sich Joachim Limberger selbst massiv gegen den Bau von Mietwohnungen im Kurgebiet aus. Jetzt musste er jedoch darlegen, dass es gerade das ist, was das größte Interesse der Investoren hervorrufe. Er sehe den Bedarf an Wohnungen in Bad Dürrheim und er wies darauf hin, wie viele neue Wohnungen im Kurgebiet in den letzten Jahren entstanden sind. Für die Umwandlung der Altimmobilie in Wohnungen müsste allerdings der Flächennutzungsplan von Sondergebiet auf Wohngebiet geändert werden und genau das sehen die Gemeinderäte kritisch.