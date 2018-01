Hüfingen Holzverpackung Hüfingen beantragt Insolvenz

Das Unternehmen Holzverpackung Hüfingen hat Insolvenz beantragt und will sich in Eigenverwaltung sanieren. Grund für den Antrag ist ein Liquiditätsengpass. Unterstützt wird der Betrieb von einem professionellen Sanierungsunternehmen

Die Holzverpackung Hüfingen GmbH und Co. KG hat gestern beim Amtsgericht Villingen-Schwenningen ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Wie das Unternehmen mitteilt, habe das Gericht dem Antrag entsprochen und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Unterstützt wird es von der Pluta Management GmbH. Das ist ein Betrieb, der anderen Unternehmen in wirtschaftlich und rechtlich schwierigen Situationen hilft.

Grund für die Antragsstellung des Unternehmens sei laut Mitteilung ein Liquiditätsengpass. Der Geschäftsbetrieb des Holzverpackungsspezialisten laufe indes uneingeschränkt weiter. Die Geschäftsführung habe die Mitarbeiter bereits über die Lage informiert. Die Gehälter der Beschäftigten seien für drei Monate über das Insolvenzgeld gesichert. Nun werde die Sanierung der Gesellschaft vorangetrieben. Ziel sei es, dass das Unternehmen nach erfolgreicher Restrukturierung über einen sogenannten Insolvenzplan, also einen Vergleich mit den Gläubigern, aus dem Verfahren herausgeht.

Jochen Glück von Pluta wird für die Zeit Sanierungsgeschäftsführer bei Holzverpackung Hüfingen. Zum vorläufigen Sachwalter bestellte das Gericht Dietmar Haffa von Schultze und Braun. Er begleitet und überwacht das Eigenverwaltungsverfahren.

"Die Eigenverwaltung bietet die Möglichkeit, das Unternehmen zu sanieren und für die Zukunft erfolgreich aufzustellen", erklärt Jochen Glück. Er ergänzt: "Die Auftragslage ist gut. Damit haben wir gute Chancen für die Sanierung. Wichtige Kunden haben bereits zugesichert, den eingeschlagenen Weg zu unterstützen. Wir werden bestehende und neue Aufträge wie geplant abarbeiten."

Holzverpackung Hüfingen

Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Industrieverpackungen aus Holz und bietet ein Produktportfolio an Holzverpackungen und Paletten. Neben Einweg- und Mehrwegverpackungen zählen dazu Spezialverpackungen und individuelle Verpackungslösungen. Das Unternehmen stellt jährlich rund 750 000 Verpackungen her und ist insbesondere auf die Automobilindustrie spezialisiert. 71 Mitarbeiter sind am Standort in Hüfingen bei Donaueschingen beschäftigt. Das Unternehmen hat zwei weitere Standorte in Landau und Bremen mit insgesamt 20 Beschäftigten.

Seit dem Jahr 2017 gehört das Holzverpackung Hüfingen zur amerikanischen Flacks Group. Insgesamt hat die Gruppe rund 450 Mitarbeiter.

Eigenverwaltung

Die Eigenverwaltung ist ein gerichtliches Sanierungsverfahren zum Erhalt von Unternehmen. Das Unternehmen darf unter Aufsicht eines Sachwalters und unterstützt durch erfahrene Sanierungsexperten die Gesellschaft selbst durch das Verfahren führen. Nach einem zwei bis dreimonatigen Vorverfahren mündet es in einem Hauptverfahren, in dem die Gläubiger ihre Forderungen anmelden können.