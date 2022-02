von Günther Vasel

Auch in Rehbockhausen kann die Fasnet nur eingeschränkt gefeiert werden. Das bedeutet: Schonzeit für die Rehböcke. Da passt das Motto: „Wenn mer nur kännted wie mer wetted!“.

Jeweils zwei Klassen werden befreit

Trotz aller Umstände sollen vier Veranstaltungen stattfinden. Am Schmotziga Dunnstig werden die Narren die Schülerbefreiung in abgeänderter Weise durchführen: Immer zwei Klassen werden auf dem Schulhof in die Freiheit entlassen. Die Lehrkräfte einschließlich Rektor werden nach wie vor verhaftet und dazu verurteilt, das Schulgelände zu verlassen. Bei Zuwiderhandlung zahlen sie Getränke für die Narren.

Die Amtsenthebung von Bürgermeister Marcus Röwer und seinen Schergen vom Rathaus wird auf dem abgesperrten Espen vollzogen. Für den Zugang gelten die 2G- und sonstigen aktuellen Corona-Regeln. Geimpfte und Genesene sollen nach Prüfung ihrer Zertifikate ein Armband erhalten, das ohne zusätzliche Kontrolle auch in der Gastronomie gültig ist.

Geselliges Beisammensein statt Umzug

Ebenfalls am Schmotziga Dunnstig, gegen 15 Uhr, werden die Holzer den Narrenbaum stellen und dies auf dem Espen begießen. Für die närrischen Gäste bietet die Narrenzunft etwas zu Essen und zu Trinken an.

Einen Umzug wird es am Sonntag nicht geben. Geplant ist aber ein geselliges Beisammensein, wiederum auf dem Espen. Gemäß des diesjährigen Themas „In den Bergen“ werden die Narren gebeten, in fantasievollen Kostümen mit Wägen und Karren anzurücken, um sich am Getränke- und Imbissstand zu stärken.

Narrenblatt gibt es nur an der Tür

Am 12. Februar werden die Narren wieder ihr Narrenblatt verkaufen. Dieses Jahr nur an der Tür – die Zunft bittet darum, von Hausbesuchen abzusehen. Die Narrenzunft Rehbock hofft auf ein friedvolles Beisammensein und ruft alle dazu auf, sich an die Corona-Regeln zu halten.

Die Zunft weist darauf hin, dass dies eine Planung zum jetzigen Zeitpunkt ist – und es durch etwaige neue Corona-Regeln möglicherweise zu Änderungen kommen könnte. Das genaue Programm soll rechtzeitig auf der Webseite der Rehbock-Zunft bekannt gegeben werden.