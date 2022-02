Seit 42 Jahren gibt es die „Lehmbuddler“. 1980 von Anton Keller und Wolfgang Mick gegründet geht der Name der Untergruppe des Narrenvereins Kamelia auf eine Töpferfamilie zurück. Vor 100 Jahren habe eine gut gelaunte und fröhliche Familie auf einem als „Lehmgrube“ bezeichneten Grundstück in Talheim gelebt. Sie buddelten im Lehm – und töpferten Krüge, Schüsseln und Tassen. In den Kriegswirren zog die Familie fort, aber der Name blieb. Derzeit gehören 20 Mitglieder zu den Lehmbuddlern, davon 14 Erwachsene und sechs Kinder.

Alle Altersgruppen machen mit

Christian Mick, zweiter Vorsitzender der Talheimer Narrengruppe, berichtet: „Wir wollen hier die Dorffasnacht aufrecht erhalten. Schön ist, dass hier alle mitmachen: Junge und Alte trinken zusammen Kaffee, Einheimische und Zugezogene stoßen miteinander an.“ Laura Mick (17) betont: „Mir gefällt, dass wir von morgens bis abends im ganzen Dorf unterwegs sein können.“ Paula (13) und Franziska Mick (12) berichten: „Wir gehen gerne an die Fasnachtsumzüge. Dort sieht man auch andere Narren mit vielen bunten Häsern und trifft andere Vereine.“

Wehmütige Erinnerung an närrische Aktivitäten

Dieses Jahr wird die Fasnacht aufgrund der Pandemie wieder ausgebremst. „Ein paar Narren werden morgens durchs Dorf ziehen und die Talheimer wecken“, berichtet Susi Schäfer, die seit 2008 erste Vorsitzende des Vereins ist. Darüber hinaus könne nur so viel Fasnacht stattfinden wie es die dann geltenden Regeln zulassen. Wehmütig erinnern sich die Narren an die früheren Fasnachtsaktivitäten im Dorf. „Am Schmutzigen Donnerstag sind wir den ganzen Tag in Talheim“ erklärt die erste Vorsitzende.

Auch Leute von außerhalb seien immer gerne gesehen. Sei es bei Fleischkäswecken oder Weißwurst, bei Bier oder Schnaps. „Unseren Narrenbaum holen wir im eigenen Talheimer Wald“, so Schäfer. Im Talheimer Narrenlied heiße es sogar, dass sie von den anderen keinen Baum brauchen würden. Die Lehmbuddler sind sich einig: So lange es so eine tolle Dorfgemeinschaft gebe, könne man weiterhin so eine zünftige Dorffasnacht machen.