Wer es einmal erlebt hat, blickt gerne zurück auf frühere Kundgebungen im Festzelt zum Schätzele-Markt. Im Festzelt des Tengener Schätzele-Marktes Ende Oktober findet immer am Samstag die Mittelstandskundgebung statt, bei der ein prominenter Redner zu Gast ist. Veranstalter ist die Stadt Tengen, der Gewerbeverein Tengen, der Landesverband im Bund der Selbstständigen und der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV).

Es gab unvergessliche Auftritte

Dabei waren in den letzten zehn Jahren so bekannte Politiker wie Thüringens Innenminister Georg Maier, Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn, Tübingens OB Boris Palmer oder auch Links-Politiker Gregor Gysi. Erfahrene Besucher haben da auch konkrete Erwartungen, was man sich für die eine Festzeltrede zur Mittelstandskundgebung so wünscht.

Cem Özdemir (li) und Tengens ehemaliger Bürgermeister Marian Schreier 2019 bei der Mittelstandskundgebung auf dem Tengener Schätzele-Markt. | Bild: Uli Zeller

Ein Name fällt in der Runde immer wieder: Cem Özdemir. Der Grünen-Politiker war vor der Corona-Pause im Jahr 2019 in Tengen zu Gast. Fredl Hornung aus Tengen erinnert sich: „Cem Özdemir hat polarisiert. Er was super.“ Rudi Meßmer aus Tengen gibt ihm recht: „Özdemir hat die Leute mitgerissen.“ Der Bundespolitiker habe den Nerv der Zeit getroffen und Tatsachen angesprochen, so Meßmer. Auch Christoph Stiehl aus Blumenfeld hat noch genaue Erinnerungen an diese Mittelstandskundgebung im Jahr 2019. Der damalige Tengener Bürgermeister Marian Schreier (SPD) und der Grüne Cem Özdemir hätten sich gegenseitig ein Gefecht geliefert. „Auf eine richtig gute Art und Weise haben sie sich politisch herausgefordert. Sie haben sich gegenseitig auf die Schippe genommen und trotzdem über ernsthafte Themen geredet.“ Es habe richtig Spaß gemacht, den beiden Politikern zuzuhören.

Die Zusammenfassung: Drei Punkte, die erwartet werden Erstens: Dem Politiker am Rednerpult sollten persönliche Werte wichtiger sein, als das Wahlprogramm seiner Partei. Zweitens: Was er sagt, ist immer wieder gespickt mit Humor und inhaltlichen Aussagen. Drittens: Es gelingt im Festzelt eine Stimmung zu schaffen, in der es so still ist, dass man eine Kuchengabel fallen hören würde. So werden die Zutaten für eine gelungene Rede an der Mittelstandskundgebung beschrieben, wenn man die Zuhörer der letzten Jahre befragt. (zel)

Noch ein anderer Politikername kommt ziemlich schnell ins Spiel: Gregor Gysi, der im Jahr 2016 im Tengener Festzelt zu Gast war. „Obwohl er politisch nicht in unsere Landschaft passt, hat Gegor Gysi mitgerissen“, findet Walter Nägele. Das politisch links angesiedelte Bundestagsmitglied sei ein kluger Mensch und sein Auftritt sei gut gewesen. Helmut Krampe aus Tengen erklärt, warum er dies ähnlich empfunden hat: „Gysis Rede war wie eine Büttenrede, lustig und unterhaltsam.“ Gleich am Anfang habe er gesagt, dass er als Landwirt gelernt habe, mit Rindviechern umzugehen. Diese Erfahrung käme ihm im Bundestag nun sehr zugute. „Das hat mir sehr gut gefallen. Und in diesem Stil ging es weiter“, so Krampe. Und dann bringt Krampe in Bezug auf Gysi auf den Punkt, was wohl alle Festzeltbesucher erwarten: „Er hat nicht nur geschwafelt, sondern richtig was gesagt.“

Gregor Gysi war 2019 bei der Mittelstandskundgebung auf dem Tengener Schätzele-Markt. | Bild: Uli Zeller

Rudi Meßmer aus Tengen erinnert sich ziemlich schnell an einen Redner, der im Jahr 2010 zu Gast war: Der damalige Bundesaußenminister Guido Westerwelle, der inzwischen verstorben ist. Meßmer berichtet: „Es war mucksmäuschenstill im Saal, keiner hat geredet.“ Für ihn war Westerwelle ein guter Politiker, der es drauf hat. Einer, der für die eigene Persönlichkeit und die eigenen Werte steht. Und einer, der nicht nur an die nächste Wahl denkt.

Dieses Jahr wird Manuel Hagel bei der Mittelstandskundgebung ans Mikrofon im Zelt treten. Der Bankbetriebswirt und ehemalige Sparkassen-Filialdirektor ist Mitglied des Kreistags des Alb-Donau-Kreises, des Landtags von Baden-Württemberg und Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion.