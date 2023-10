Bei der CDU in Baden-Württemberg deutet sich ein Generationswechsel an: Parteichef Strobl will den Landesvorsitz abgeben. Nachfolger soll nach seinem Willen der 35-jährige Fraktionsvorsitzende Hagel werden. Schon seit einigen Tagen wird über diese Personalie bei den Christdemokraten heiß diskutiert. Wie nun bekannt wird, wird Hagel auch eine andere Position für Strobl einnehmen. Nämlich als Festredner im Rahmen des 733. Schätzelemarktes in Tengen.

Tengen Schandfleck am Schätzele-Markt: Autofriedhöfe in der Tengener Altstadt nerven nicht nur die Anwohner Das könnte Sie auch interessieren

Wie Bürgermeister Selcuk Gök gegenüber dem SÜDKURIER bestätigt, werde es einen unvorhergesehenen Wechsel am Rednerpult geben. Als Grund nennt der Tengener Rathauschef Terminprobleme bei Strobl, weswegen der stellvertretender Ministerpräsident von Baden-Württemberg seinen Auftritt beim Schätzelemarkt habe absagen müssen.

Gök freue sich aber, dass man schnell einen Ersatzmann am Rednerpult gefunden haben. „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit Manuel Hagel den CDU-Spitzenkandidaten aus Baden-Württemberg gewinnen konnten“, so Gök. Vielleicht sei im Rahmen der Mittelstandkundgebung, die den Höhepunkt des Schätzelemarktes darstellt, ja auch Zeit, Hagel zu seiner weiteren politischen Karriere zu befragen, so Gök weiter.

Andreas Jung hilft in der Not

Den Kontakt zum CDU-Spitzenkandidaten sei laut Gök durch den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung (CDU) zustande gekommen. Aber der Tengener Rathauschef betont auch: Hagel übernimmt nicht mit seinem Auftritt in Tengen nicht die Termine von Strobl als designierter Nachfolger.

Tengen Wiedersehen mit Marian Schreier in Tengen: Rot-Eiche für den Ex-Bürgermeister mit rotem Parteibuch Das könnte Sie auch interessieren

Das Volksfest ist traditionell am letzten Oktoberwochenende und mit über 100.000 Besuchern das größte in der Region. Es ist nach eigenen Angaben auch eines der wichtigsten Volksfeste in Südbaden und dazu gibt sich nach zuletzt Georg Maier (Innenminister Thüringen, CDU) und Cem Özdemir (inzwischen Bundes-Umweltminister, Grüne) nun der Landes-Innenminister die Ehre.

Doppelte Premiere beim Schätzelemarkt

Für Selcuk Gök ist es der erste Schätzelemarkt als Bürgermeister von Tengen. Er freue sich auf die Festtage: „Der erste Auftritt beim Schätzelemarkt wird sicher etwas besonderes.“ Der Schätzelemarkt findet in diesem Jahr vom 27. bis 30. Oktober statt. Am Samstag, 28. Oktober, findet alljährlich um 15 Uhr die große Kundgebung mit Prominenten aus Politik und Wirtschaft statt.