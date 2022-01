Breitbandanschluss in Tengen-Uttenhofen und Talheim

In den nächsten Wochen soll es noch Informationsveranstaltungen für die Bürger in Talheim und Uttenhofen geben. Je nach Bedarf stehen Privatkunden Geschwindigkeiten von 100, 300 oder sogar 400 Mbit/s ab 44,95 Euro pro Monat zur Verfügung.Für Geschäftskunden gebe es spezielle Tarife, die bis in den Gigabit-Bereich hineingingen, so informiert das Unternehmen Stiegeler in einer Pressemeldung. Dies sei das tausendfache dessen was heute üblich ist, wie Petra Fritsch vom Tengener Bauamt erläutert. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0 76 73) 8 88 99 24 oder auf der Homepage der Firma Stiegeler .