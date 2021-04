Fast alle machen mit. Diese erfreuliche Nachricht verkündete Bürgermeister Marian Schreier im Gemeinderat – und dankte Ortsvorsteher Robert Mick dafür, dass er die Bürger in Talheim und Uttenhofen für den Anschluss ans schnelle Internet begeistern konnte. Der Datenfeldweg im Hegau soll zur Informationenautobahn werden.

Statt über Kupferkabel sollen die Daten dann über Glasfaser laufen. Online-Sitzungen ohne Ruckeln, keine eingefrorenen Bildschirme mehr, zügiges Übermitteln der Tengener Schätzele-Markt-Bildern an die SÜDKURIER-Redaktion – davon träumt man im Hegau schon lange. Die Haupttrasse kommt nun von Kommingen, aus dem benachbarten Landkreis.

Breitband für die kleinsten Orte

Die Hausanschlüsse sollen bald in Talheim und Uttenhofen möglich sein. In Tengen und Uttenhofen leben zusammen gut 250 Einwohner. Die beiden Dörfer sind die zwei Tengener Teilorte mit den wenigsten Einwohnern. Aber beinahe 100 Prozent der Haushalte machen mit, dies bestätigte Ortsvorsteher Robert Mick auf Nachfrage. Das aus Blumberg über Kommingen kommende Signal soll, nachdem es Tengen durchlaufen hat, über Binningen als erstem Hilzinger Teilort die benachbarte Gemeinde Hilzingen mit schnellem Internet versorgen.

Schnelles Internet Internet kann mit Telefon- und Fernsehkabeln, Satellit oder Mobilfunk übertragen werden. Für neuere Internetanschlüsse werden meist Glasfaserkabel verlegt. Daten werden über mehrere Fasern über Licht übertragen und nicht mehr aus Kupferkabeln. Wird das Glasfaserkabel nicht nur bis zu einem Verteiler gelegt, gibt es die Varianten FTTB (Glasfaser bis ans Haus) und FTTH (Glasfaser bis ins Haus).

„Breitbandversorgung aktuell nicht gut“

„Aktuell ist die Breitbandversorgung in Teilen von Tengen nicht gut“, erläutert Tengens Bürgermeister Marian Schreier den Grund dafür, weshalb man sich für ein gemeindeeigenes Glasfasernetz entschieden hat. Die Frage, ob zunächst nur Leerrohre verlegt werden sollen, verneint der Bürgermeister. „Beim jetzigen Abschnitt werden sowohl Leerrohre verlegt als auch Glasfaser eingezogen. Die gesamte Trasse Kommingen-Talheim-Uttenhofen-Wiechs-Tengen-Blumenfeld-Beuren soll bis Frühjahr 2022 fertig werden.“

Hilzingen Jugendliche wollen mitreden – nun erhalten sie ein Forum dafür Das könnte Sie auch interessieren

Mit dem symbolischen Spatenstich in Talheim beginne nun die Verlegung in Talheim und Uttenhofen. „Wir wollen diesen Teil auch dieses Jahr noch fertigstellen, ebenso das Backbone bis Beuren/Binningen“, sagte Schreier.

Zum Glasfasernetz Backbonestrecke: Die Strecke Kommingen – Talheim – Tengen – Blumenfeld – Beuren ist etwa 10.900 Meter lang (Neubau etwa 6.900 Meter, Bestand etwa 4000 Meter). Die Strecke Talheim – Uttenhofen – Wiechs ist etwa 4.400 Meter lang (Neubau etwa 2.450 Meter, Bestand etwa 1.950 Meter). Baukosten Ergänzung Mikrokabeltrasse 2,2 Millionen Euro. Glasfasertechnik ca. 0,5 Millionen Euro. Quelle: Stadtverwaltung Tengen

Wann der Betrieb beginnt, ist noch unklar

Auf einen Zeitpunkt, wann das schnelle Internet flächendeckend in Tengen vorhanden sein wird, möchte sich Schreier noch nicht festlegen lassen. „Wann das Glasfaser-Signal von unserem Betreiber Stiegler IT aufgeschaltet wird, können wir heute noch nicht final sagen“, erklärte Schreier. Sobald für einen Abschnitt Leerrohre verlegt und Glasfaserrohre eingezogen seien, werde mit der Aufschaltung begonnen. Das dauere dann noch einmal etwa drei bis vier Wochen.

Der Datenfeldweg soll zur Autobahn werden. Glasfaser soll die Dörfer mit schnellem Internet versorgen. Zuerst werden Talheim und Uttenhofen angeschlossen. Bild: Uli Zeller

Gemeinderat will beim Breitbandausbau vorankommen

Die Fraktionen im Gemeinderat treiben das Thema Breitband seit Jahren voran. Thomas Wezstein (Freie Wähler) erläutert auf Nachfrage: „Besonders in der heutigen Zeit, in der Homeschooling und Homeoffice mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, freuen wir uns, dass wir in der Digitalisierung jetzt einen Schritt vorankommen.“ Michael Grambau (Freie Bürger/ SPD) bekräftigt: „Mittlerweile ist schnelles Internet auch ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Ansiedlung von Gewerbe und Zuzugswilligen.“

Schnelles Internet werde heute einfach in allen Lebenslagen benötigt. Insbesondere für gewerbliche Zwecke, aber auch privat, führte Grambau aus. Albrecht Finsler (CDU) fasst gegenüber dem SÜDKURIER zusammen: „Wir sind froh dass es jetzt zum Spatenstich kommt. Die ganze Welt spricht von Digitalisierung, dafür ist Breitband die Voraussetzung.“