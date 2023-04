Laut Polizei soll es ganz harmlos angefangen haben, als ein Unbekannter am Montag gegen 12.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Ludwig-Gerer-Straße in Tengen eine 14-Jährige angesprochen habe. Die habe dort auf den Bus gewartet. Zunächst habe der Fremde ihr Komplimente gemacht, heißt es im Polizeibericht. Doch dann sei er zudringlich geworden, habe das Mädchen umarmt und geküsst. Der 14-Jährigen sei es gelungen, sich dem Mann zu widersetzten und zu flüchten.

Zu dem Unbekannten ist laut Polizei lediglich bekannt, dass er etwa 1,80 Meter groß gewesen sei und dunklen Teint habe. Er sei dunkel bekleidet gewesen und hatte einen Rucksack bei sich. Das Kriminalkommissariat Konstanz hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich zu melden unter Telefon 07531 9950.