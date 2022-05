Mal eben schnell einen Brief persönlich abgeben, ein Päckchen in der Postagentur vor Ort abholen oder Briefmarken kaufen: In Tengen war das bisher kein Problem, man ging einfach in die DHL-Filiale der 4700-Einwohner-Stadt.

Die letzten Jahre hatte diese Robert Mick betrieben. Sie befand sich im ehemaligen Schiesser-Gebäude am Rande des Gewerbegebiets Kalkgrube am Tengener Ortseingang.

Ein Resümee

Doch nun ist damit Schluss. Ende April hat Robert Mick die Post-Filiale in seinem Geschäft für Sanitäts- und Reha-Technik geschlossen. Die Schlussabrechnung mit DHL habe bestätigt, wie gewissenhaft die Tengener Agentur gearbeitet habe: „80 Cent haben in der Kasse gefehlt“, so Mick.

Es muss also in den 13 Monaten, die Mick die Filiale in Tengen betrieben hat, einmal eine Briefmarke verloren gegangen sein. Die Arbeit habe der Betreiber stets sehr gerne gemacht. „Die Kunden haben uns eine sehr positive Resonanz gegeben. Sie haben den reichlich vorhandenen Platz in unserer Filiale gelobt und fanden auch die Parkplatzsituation gut“, so sein Fazit.

Warum die Post-Filiale schließt

Der Grund für die Schließung nach nur 13 Monaten sei die Tatsache, dass die Post nicht bereit sei, die Kosten voll zu übernehmen, die die Post-Filiale aufwerfe, so Mick. Sein Geschäft für Sanitäts- und Reha-Technik werde Mick am gleichen Ort zu den gewohnten Geschäftszeiten weiter betreiben. Und für seine Kunden biete er wie gewohnt nach Vereinbarung auch Beratungen außerhalb der Geschäftszeiten an.

Was die Pressestelle der Post sagt

Auf Nachfrage des SÜDKURIER, wie es mit der Post in Tengen weitergehen soll und welche Bemühungen zum Erhalt der Agentur unternommen wurden, antwortet die Pressestelle mit allgemeinen Äußerungen. Doch sie dementiert auch das Gerücht, dass es in Tengen keine Postfiliale mehr geben soll.

Tengen 100-Kilometer-Tour mit dem Schwarzwaldverein: Beim Wandern die eigenen Grenzen austesten Das könnte Sie auch interessieren

„Wir möchten schnellstmöglich wieder eine Postfiliale in Tengen einrichten und arbeiten intensiv daran. Über Bewerbungen zum Betrieb einer Partnerfiliale würden wir uns sehr freuen. Wir bitten unsere Kunden um Verständnis, dass es dort nicht sofort eine Nachfolgefiliale geben wird“, schreibt Klaus-Dieter Nawrath von der Pressestelle in Stuttgart.

Der aktuelle Stand in Sachen Post-Filiale

Tengens Bürgermeister Marian Schreier erläutert auf Nachfrage den aktuellen Stand: Die Post habe monatelang nach einer Nachfolgeräumlichkeit für eine Agentur gesucht, sei aber nicht fündig geworden.

Momentan denke man über eine Containerlösung nach. „DHL ist noch auf der Suche nach einem Standort für einen Container, in dem die Post weiter betrieben werden kann.“ Wer ein Grundstück zur Verfügung hat, könne sich gerne melden.