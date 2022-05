Der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. So fasst der zweite Vorsitzende der Tengener Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins, Oliver Bock, das Gefühl zusammen, das eine 100-Kilometer-Wanderung bei ihm hinterlässt: „Die ersten Wehwehchen fangen meistens immer so nach 30 Kilometern an und wandern von einer auf die andere Seite des Körpers.“

Andres Blasius (l.) und Oliver Bock (zweiter Vorsitzender des Schwarzwaldvereins Tengen) haben im vergangenen Jahr nach 27 Stunden und 100 Kilometern den Haldenhof in Überlingen erreicht. Dieses Jahr startet der Schwarzwaldverein wieder eine 100-Kilometer-Wanderung. | Bild: Nora Bock

Nach etwa 50 Kilometern würden dann meist die ersten Wanderer aufgeben. Aber 50 Kilometer zu wandern sei ja auch schon eine ordentliche Leistung, betont Bock. Wichtig sei dabei vor allem, die eigene Leistungsgrenze zu spüren – und wie der Körper darauf reagiert.

Große Nachfrage

Vor zwei Jahren hat der Tengener Schwarzwaldverein zum ersten Mal so eine Tour angeboten. „Von zwölf Personen haben zwei das Ziel erreicht“, erinnert sich Bock. Die Nachfrage sei groß. 36 Teilnehmer hätten sich damals für eine Tour angemeldet, die nur auf 16 Teilnehmer ausgerichtet war. „Die diesjährige 100-Kilometer-Tour führt uns vom Bodensee nach Tengen. Wir haben gemerkt, dass es für die Motivation besser ist, wenn man in Richtung Heimat wandert.“

Setzt sich für sportlich anspruchsvolle Touren wie die 100-Kilometer-Wanderung ein: Oliver Bock. | Bild: Nora Bock

Die maximale Teilnehmerzahl betrage 15 Personen, diese sei jedoch schon fast erreicht. Die Touren werden als Gruppenwanderungen angeboten. Oliver Bock erläutert: „Dies hat den Vorteil, dass wir nicht alleine leiden, sondern auch andere mit Problemen zu kämpfen haben.“ Die Atmosphäre sei stets familiär und freundschaftlich.

Körperliche Fitness ist Voraussetzung

Voraussetzungen für die 100-Kilometer-Tour: körperliche Fitness und Gesundheit. Jeder Teilnehmer sollte zuvor schon einmal eine Tour von 50 Kilometern zurückgelegt haben. Bei bisherigen vergleichbaren Angeboten waren Teilnehmer von Anfang 20 bis Anfang 60 dabei. In der Leistung ließ sich kein Unterschied feststellen, der auf das Lebensalter zurückzuführen ist.

Bei der Tour gibt es verschiedene Verpflegungs- und Rastpunkte. Material kann auch von einem bis zum nächsten Verpflegungspunkt transportiert werden. Die Verpflegungspunkte sind: Überlingen, Radolfzell, Stein am Rhein, Rheinfall, Wiechs am Randen und Tengen. Die Wanderung findet bei jeder Witterung statt.

Tengen Die Jugend bestimmt in Tengen jetzt mit – Stadt hat neun neue Jugendvertreter Das könnte Sie auch interessieren

Wem die 100 Kilometer noch nicht genug sind, für den gibt es noch größere Ziele: Im Juni wollen einige Tengener an einer Extremtour um den Edersee in Hessen teilnehmen. Dort sind in 48 Stunden 153,5 Kilometer zu bewältigen.

Die Wanderung: Treffpunkt ist am 25. Mai, 17.10 Uhr, das Rathaus Tengen. Wanderstart ist in Überlingen um 18 Uhr. Die Wanderer möchten am 26. Mai um etwa 20 Uhr wieder in Tengen ankommen. Die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro (für Mitglieder) bezeihungsweise 20 Euro und beinhaltet die Verpflegung an den Verpflegungspunkten, Abholung bei Abbruch und Rücktransport nach Tengen. Anmeldung bis 8. Mai an:

o.bock@freenet.de