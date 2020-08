Jetzt, in der zweiten Augustwoche, sind sie unterwegs in Tengen. Die Fahrzeuge des SWR mit Kameramann, Tontechniker und Produktionsleiter. Und der Moderatorin Anette Krause. Gemeinsam erkunden sie Tengen und seine Teilorte. Reporterin Anette Krause lässt sich von Menschen in Tengen die ganz besonderen Ecken zeigen und Geschichten erzählen, die es nur hier gibt.

Glaubt man dem Sprichwort, dann ist Tengen ja an Schönheit nicht zu überbieten. Denn „Engen Tengen und Blumenfeld sind die schönsten Städt‘ der Welt.“ Und zwei dieser Orte aus dem Sprichwort, Tengen und Blumenfeld, gehören zur Flächengemeinde Tengen.

Bürgerengagement und kreative Initiativen werden Themen sein

Zudem gibt es weitere sieben Teilorte. Und in einigen davon wird das Landesschau-Mobil drehen. Wolfgang Nentwig vom SWR erklärt: „Unter anderem sind wir im Bürgerzentrum Linde in Büßlingen zu Gast.“ Außerdem werde das Kamerateam das Schloß Blumenfeld besichtigen. Und in Tengen selbst schauen sich die Reporter auf dem Campingplatz um.

Das Büßlinger Bürgerzentrum Linde gilt als Vorzeigeprojekt bürgerschaftlichen Engagements. In vielen Stunden ehrenamtlichen Engagements haben Bürger ein ehemaliges Restaurant zu neuem Leben erweckt. Das Bürgerzentrum hat eine Corona-Zwangspause hinter sich. Inzwischen kann man dort wieder einkehren und das Uhrwerk der alten Kirchenuhr bestaunen, die in vielen Stunden Arbeit restauriert wurde.

Das Schloß Blumenfeld steht derzeit leer. Vielleicht verhilft die Fernseh-Berühmtheit dem altehrwürdigen Gebäude dazu, bald einen neuen Schloßherrn zu finden. Der Campingplatz in Tengen wurde vielfach ausgezeichnet, fällt immer wieder auf mit neuen Ideen und zieht damit Gäste aus der nahen und weiten Umgebung an.

Ausstrahlung „Landesschau Mobil Tengen„: Montag, 5., bis Donnerstag, 8. Oktober als tägliche Rubrik zwischen 18.45 und 19.30 Uhr sowie als zusammenhängende Reportage über Tengen am Samstag, 10. Oktober, 18.15-18.45 Uhr.