Bei einer Polizeikontrolle am Dienstagmorgen auf einem Parkplatz an der Autobahn 98 ist, laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Konstanz, ein ungarischer Lastwagenfahrer aufgefallen. Der 28-Jährige habe drogentypische Auffälligkeiten gezeigt, die ein anschließender Drogenvortest bestätigt habe. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Zudem sei ihm die Weiterfahrt für 24 Stunden untersagt und eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe erhoben worden, so die Mitteilung der Polizei.