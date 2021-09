In Stockach geht es rund. Am kommenden Sonntag, 26. September, spielt vormittags das Jugendblasorchester Orsingen-Nenzingen, danach der Musikverein Nenzingen. Für das Musikfestival „Music and Wine“ des Stockacher Narrengerichts auf dem Gustav-Hammer-Platz müssen sich Besucher vorab online auf der Plattform des Narrengerichts registrieren und beim Einlass die 3G-Regel erfüllen.

Im Anschluss an das Konzert veranstaltet der Verein Handel, Handwerk und Gewerbe nach vielen Monaten wieder einen verkaufsoffenen Sonntag, von 13 bis 18 Uhr.

Reisebüro mit Vinothek eröffnet

Zahlreiche Geschäfte nehmen daran teil. Darunter das Reisebüro von Bettina Kleiner am Marktplatz: Seit wenigen Wochen erstrahlt es in neuem Glanz – bereichert von der Vinothek Cockpit. „Während der verschiedenen Corona-Lockdowns reifte die Idee, unsere Leidenschaft fürs Reisen und für guten Wein in einer für die Region einzigartigen Weise zu vereinen“, erzählt Bettina Kleiner. Jetzt findet die offizielle Eröffnung statt.

Reisen und guter Wein gehören für Bettina Kleiner zusammen. | Bild: Clemens Riedesser

Ab 14.30 Uhr sorgt die Band Gianni Dato SpiceProject vor dem Reisebüro für gute Laune.

In der Innenstadt können Besucher im Mahlwerk Kaffeespezialitäten und Kuchen genießen – der VfR Stockach hat einen Stand in der Goethestraße und die Metzgerei Knoll hat geöffnet.

Mode, Schnäppchen und Beratung

Mehrere Geschäfteladen zum Bummeln ein. Das Modehaus Dorn und das Modegeschäft Wundervoll zeigen aktuelle Saisonware, im Second Hand und Outlet Laden können Schnäppchen ergattert werden. Das neu eröffnete Geschäft bietet auch Herren- und Kinderbekleidung an. Herrenmoden Moser hält eine große Auswahl inklusive Beratung bereit und auch bei Bücher am Markt, Papier Fritz oder im Kosmetikatelier Hautnah kann man an diesem Nachmittag entspannt einkaufen.

Die Händler wollen – so drückt es Eberhard Martin vom gleichnamigen Sportgeschäft aus – mit diesem Tag ein Zeichen setzen, denn die Einkaufsstadt Stockach habe viel zu bieten. Alle Teilnehmer hoffen, dass viele Menschen vorbeikommen und die lokalen Händler unterstützen.