Es war bereits klar, dass es beim Standort Stockach bleibt, aber wo genau im Stadtbereich die Tierklinik Hegau-Bodensee bauen wird, blieb in den vergangenen drei Wochen noch ein Geheimnis. Der SÜDKURIER hat inzwischen erfahren, dass es sich um ein Grundstück in der Bodenseeallee im interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof handelt.

Die Beteiligten haben dies auf Nachfrage bestätigt. Zudem sagte Matthias Weckbach, Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, am Dienstag im öffentlichen Gemeinderat unter den Bekanntgaben, dass in einer nichtöffentlichen Sitzung im Hinblick auf die Weiterentwicklung des interkommunalen Gewerbegebiets (IKG) Blumhof die Pläne der Tierklinik vorgestellt worden seien.

Im sozialen Netzwerk Facebook verkündete das Team der Tierklinik am Mittwoch, im Lauf der Woche gebe es Details zum Standort und den genauen Plänen: „Wir sind wirklich stolz und aufgeregt die letzten Schritte zu tun, um die Klinik jetzt in die Bauphase zu bringen.“ Ein paar Dinge, die das Team bereits anreißt, sind die Lage direkt am Waldrand, eine große PV-Anlage auf den Dächern und stromerzeugenden Wind-/Solar-Bäume.