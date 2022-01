Der Standort ist nochmal offiziell bestätigt, aber trotzdem gibt es noch Fragezeichen um die Pläne der Vet-Campus Tierklinik Hegau-Bodensee. „Wir bleiben in Stockach“, schreibt das Team im sozialen Netzwerk Facebook. Das hatte zuletzt auf der Kippe gestanden, weil das ehemalige Lefo-Gebäude bei Loreto am Ortsausgang Richtung Ludwigshafen doch nicht mehr in Frage kam. Stattdessen hatten Jayden Stefan Grey, Geschäftsführer der gegründeten GmbH, und sein Team einen Bauplatz gesucht und verschiedene Orte in Betracht gezogen.

Doch bis zu diesem Wochenende war es mehrere Monate still um die Tierklinik. Die Tierbesitzer, die dem Bau bereits entgegenfiebern, mutmaßten auf Facebook sogar, ob das Projekt nichts mehr wird, obwohl Grey immer wieder versichert hatte, dass er über Neuigkeiten informieren werde, sobald diese spruchreif seien.

Viele Treffen mit dem Architekten

Das Tierklinik-Team gab nun einen kleinen Einblick in den aktuellen Stand, sagt aber außer Stockach noch nicht mehr zur genauen Adresse. Grey war am Montag telefonisch nicht erreichbar und hat bisher noch nicht auf SÜDKURIER-Anfrage geantwortet. Auf Facebook schreibt das Team in seiner Veröffentlichung, dass am Freitag die Gebäudeplanung zu Ende gebracht worden sei: „Es waren viele Treffen, viele Änderungen und notwendige Anpassungen aber wir können stolz auf das Ergebnis sein und vor allem, einen großen Dank an das Architekten-Team von Herrn Krämer.“ Damit ist das in Bodman ansässige Architekturbüro gemeint.

Zu den weiteren Schritten heißt es auf Facebook: „Wir erhalten Anfang kommender Woche die letzten Zahlen der Baukosten. Danach setzen wir uns direkt an die Aufarbeitung der Zahlen.“ Anschließend solle es Treffen mit den „Inhabern, Investoren und den Banken“ geben, um den Spatenstich zu planen. Das Tierklinik-Team schließt mit einem Versprechen: „Wir versuchen alles, so schnell wie möglich für euch da zu sein, denn das war das Ziel genau vor einem Jahr und das ist es immer noch.“