Rund 6000 Euro Schaden sind laut einer Mitteilung der Polizei am Montagabend bei einem Unfall auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau entstanden. Ein 29-Jähriger sei dort mit seinem Auto in Richtung Singen gefahren, als dieses über ein Fahrrad gefahren sei, das auf dem linken Fahrstreifen gelegen habe. Aufgrund eines rechts von ihm fahrenden Lastwagens habe der Mann nicht ausweichen können. Die Polizei beziffert den am Auto entstandenen Schaden auf rund 6000 Euro. Der Wagen sei nicht mehr fahrtüchtig gewesen und habe abgeschleppt werden müssen.

Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug machen können, von dem das Fahrrad gefallen ist, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer 07733/9960-0 zu melden.