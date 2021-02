Ein 18-Jähriger fuhr laut einer Mitteilung der Polizei mit seinem Auto in Richtung Zizenhausen. In einer unübersichtlichen Linkskurve kam ihm ein Fahrzeug auf seiner Fahrspur entgegen, das gerade am Überholen war. Beim Ausweichmanöver verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Auto. Er übersteuerte und kollidierte frontal mit der Leitplanke der Gegenfahrspur.

Der unbekannte Unfallverursacher und der überholte Autofahrer setzten ihren Weg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Beim überholten Fahrzeug soll es sich um ein weißes Cabriolet der Marke Audi oder BMW handeln, so die Polizei.

Die Unfallbeteiligten und Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach unter 07771/9391-0 zu melden.