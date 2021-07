In der Nacht auf Dienstag hat es so stark geregnet, dass am Morgen die Mahlspürer Aach an der Baustelle beim Freibad (L194) nicht nur über die Ufer getreten war, sondern auch weitläufig die Wiesen und Felder überflutet hatte.

Video: Löffler, Ramona

Die Reparatur des Asphalts, der Ende der vergangenen Woche bei einem solchen Hochwasser unterspült und beschädigt worden war, konnte weitergehen. Doch das Wasser bahnte weiter und weiter seinen Weg. Der Wasserstand war um die Mittagszeit auf der anderen Seite der Brücken-Baustelle so hoch, dass es wieder in die Baugrube zu laufen begann.

Die Mahlspürer Aach ist wieder über die Ufer getreten. | Bild: Löffler, Ramona

Die Baufirma brachte nicht nur die Tragschicht des neuen Asphaltstreifens auf, sondern kümmerte sich auch um einen Bypass für das Wasser.

Mit Asphalt befestigt ein Bagger einen Bypass-Graben, der eine Unterspülung der gerade erst reparierten Ersatzfahrbahn neben der Baustelle schützen soll. | Bild: Löffler, Ramona

Ein ableitender Graben soll die Straße seitlich schützen, wenn der Wasserstand so hoch wird, dass es am tiefsten Punkt kurz vor dem Freibad-Parkplatz über die Fahrbahn laufen sollte. Dabei kam auch Asphalt-Masse zum Einsatz, um zu verhindern, dass der Kies weggespült wird.

Am Montag war zwar die Rede davon gewesen, den Bereich im Lauf der Woche freizugeben, doch für die obere Asphaltschicht, die am Mittwoch kommen soll, braucht es trockenes Wetter. Auch die Hochwasserlage rund um die Baustelle spielt eine Rolle. Man müsse die Lage nun beobachten, so Harald King von der Neubauleitung Singen des Regierungspräsidiums Freiburg.

Die Vollsperrung gilt weiter. Die Umleitung über die B313 durch Zizenhausen ist ausgeschildert.