Die Feuerwehr konnte laut Mitteilungen der Polizei und Feuerwehr am Sonntagabend einen Brand an einer Böschung beim Sportplatz Wahlwies in der Erich-Fischer-Straße schnell löschen. Unbekannte hätten dort gezündelt, sodass die Einsatzkräfte gegen 17.30 Uhr hätten ausrücken müssen. Auf einer Länge von circa zehn Metern habe trockenes Gras entlang einer Stützmauer zwischen dem Sportplatz und Waldorfkindergarten gebrannt, so die Feuerwehr. „Ein nennenswerter Schaden entstand dadurch nicht“, schreibt die Polizei.