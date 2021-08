Es gibt neue Entwicklungen bei der geplanten Stockacher Tierklinik – unter anderem ist nun nicht mehr sicher, ob diese tatsächlich wie ursprünglich angekündigt am Stockacher Ortsausgang Richtung Ludwigshafen entstehen soll. Wie der Initiator des Projekts und Geschäftsführer der gegründeten GmbH, Jayden Stefan Grey, jüngst verkündete, wurden die Pläne für den Standort auf dem ehemaligen Lefo-Gelände an der Straße „Am Hermannsberg“ zwar erstellt, Gespräche mit Architekten und Bauunternehmern hätten stattgefunden. Allerdings haben sich dabei einige Probleme ergeben: „Uns hat der Bestand ein bisschen Bauchschmerzen gemacht“, berichtete Grey.

So habe sich etwa herausgestellt, dass es Probleme bei der Lüftungsanlage und beim Wasser gebe. Außerdem seien die bestehenden Gebäudeteile nach und nach entstanden, dadurch sei die Bausubstanz immer wieder anders. „Das hat Herausforderungen an unsere Architekten und Projektplaner gestellt“, sagte Jayden Stefan Grey.

Pause-Button für Stockach

Bei den aktuellen Planungen sei man bereits jetzt an einem Punkt angekommen, an dem erwartete Umbaukosten von sieben Millionen Euro erreicht seien, „und wir sind noch nicht ganz fertig mit den Umbauplanungen“. Unvorhergesehene Arbeiten seien da außerdem noch nicht mit eingerechnet. Für das Tierklinik-Team bedeutet das: „Wir haben jetzt erst einmal den Pause-Button gedrückt für Stockach“, gab Grey bekannt.

Jayden Stefan Grey

Nun solle eine Gegenüberstellung erstellt werden. Man wolle der Frage nachgehen, „was würde es uns kosten, wenn wir selber bauen würden“, so Grey. Vorgesehen sei zwar ursprünglich die Unterbringung der Klinik in dem Mietobjekt in der Straße Am Hermannsberg. Ausgeschlossen ist das auch noch nicht. Aber: „Irgendwann ist man halt bei dem Punkt, wo es fast gleichwertig wäre, selbst zu bauen.“

Was macht mehr Sinn?

In die aktuellen Entwicklungen spiele auch der Anstieg der Preise beim Baumaterial hinein. Nun müsse abgewogen werden, was mehr Sinn mache. Eine grobe Gegenüberstellung solle es noch im August geben, kündigte Grey an. Sollte die Klinik neu gebaut werden, gebe es auch schon drei mögliche Bauplätze in der Region – wo, nannte der Initiator jedoch nicht. Aber: „Alle drei liegen verkehrsgünstig an der Autobahn oder an der Bundesstraße.“

Fortschritte gebe es außerdem schon beim Personal für die geplante Klinik. „Da sind wir sehr weit“, sagte Jayden Stefan Grey. „Wir haben über 100 Tierärztebewerbungen.“ Und es kämen täglich neue Bewerbungen dazu. Auch sei die Geräteauswahl schon getroffen worden.

Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass die Klinik in Stockach nach dem ursprünglichen Plan vier Gebäude umfassen soll, darunter eine Kleintierklinik, ein Reha-Zentrum sowie eine Pferdeklinik, die noch errichtet werden sollte.