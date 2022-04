von Reinhold Buhl

Wenn in Stockacher Tenniskreisen der Name Steinmann fällt, denken viele sofort an Hubert Steinmann: Er hat die Tennisszene in Stockach und darüber hinaus bezirksweit über Jahrzehnte mitbestimmt.

Inzwischen lässt es der Senior, Jahrgang 1951, tennismäßig ruhiger angehen. Er braucht all seine ehrenamtliche Energie für seine Aufgabe als Vorsitzender des erfolgreichen Krankenhausfördervereins. Seine Tennis-Gene hat er aber erfolgreich an seine Söhne Moritz und Valentin weitergegeben.

Als Clubtrainer zurück zu den Wurzeln

Beide frönen dem Sport seit ihrer Kindheit. Beide spielen inzwischen beim TC Überlingen in der Oberliga, wobei Moritz Steinmann dort Spitzenspieler an Position eins der Mannschaft ist. Nun kehrt er zu seinen Tenniswurzeln und zu seinem Heimatverein in der Funktion als Clubtrainer nach Stockach zurück.

„Wir können uns glücklich schätzen, dass wir Moritz als unseren Trainer gewinnen konnten“, erklärt Frank Hünefeld, Vorsitzender des TC Stockach. Er musste die Trainerlücke schnell schließen, da der vorherige Trainer, Ajdin Yasar, seinen Posten nach einem Jahr berufsbedingt aufgeben musste.

Geboren wurde Moritz Steinmann 1996 in Überlingen. Er hat das Nellenburg-Gymnasium besucht und den Bachelor of Science in Sportwissenschaft an der Universität Konstanz gemacht. Aktuell absolviert er sein Masterstudium in Sportmanagement an der Hochschule Wismar.

In die Fußstapfen von Merid Zahirovic

Mit dem Tennisspielen begann er im Jahr 2000, seine Ausbilder waren Patricia Leppert und Merid Zahirovic. Letzterer war ebenfalls viele Jahre erfolgreich Trainer beim TC Stockach. Moritz, der momentan in der Deutschen Tennis Rangliste auf Platz 405 steht, hat die C-Trainer-Lizenz im Leistungssport DTB und ist in Ausbildung zur B-Trainer-Lizenz im DTB.

„Ich bin stolz, dass ich als Stockacher Eigengewächs nun in die großen Fußstapfen meines eigenen Trainers, Merid Zahirovic, treten (...) darf. Ich freue mich auf die Herausforderung und eine tolle Zusammenarbeit mit Mentoren und Weggefährten meiner eigenen Entwicklung“, sagt Moritz Steinmann.