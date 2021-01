Der Verein Singener Tafel e.V.

Träger der Tafeln im Landkreis Konstanz ist der Verein Singener Tafel . Er betreibt die Tafeln in Singen, Konstanz, Stockach, Engen und Radolfzell sowie den Mittagstisch in Singen. Die Singener Tafel organisiert über ihr Lager in Worblingen auch die Tafel-Logistik-Bodensee, eins von sechs Zentren der Landes–Logistik der Tafel Baden-Württemberg für weitere 25 Tafeln im Bodenseeraum. Im Vorstand sind die anderen Tafeln im Landkreis Konstanz vertreten, damit sichergestellt ist, dass jede einzelne mit ihren Interessen und Besonderheiten gehört wird. (wig)