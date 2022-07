von Sk

Dieses Ergebnis kann sich sehen lassen: Bei der bundesweiten Aktion Stadtradeln haben Fahrradfahrer in Stockach kräftig in die Pedale getreten und so 57.048 Kilometer fürs Klima zurückgelegt. Das sind 6000 Kilometer mehr als 2021. Laut einer Mitteilung des Umweltzentrums Stockach haben 260 Menschen in 22 Teams teilgenommen. Durch ihren sportlichen Einsatz konnten neun Tonnen Kohlendioxid eingespart werden.

Am erfolgreichsten hierbei war das Team „STS-Spezialtransformatoren Stockach“, welches in den 21 Tagen 9188 Kilometer geradelt ist. Auf es folgt das Team „Stadt Stockach“, das 8345 Kilometer schaffte. Den dritten Platz belegte der Schwarzwaldverein. Das Team erradelte in dem Zeitraum 5096 Kilometer. Der erfolgreichste Radler für Stockach war laut Umweltzentrum Michael Bauer, ebenfalls aus dem Team STS. Er konnte in den drei Wochen alleine 1341 Kilometer zurücklegen. Das Nellenburg Gymnasium trat in Stockach als einzige Schule ins Rennen und radelte stolze 2478 Kilometer. Der Kindergarten Kleeblatt schaffte 1787 Kilometer. Bei allen Angaben handelt es sich jedoch um ein vorläufiges Ergebnis, betont das Umweltzentrum, da noch Nachmeldungen möglich waren.

Die Freude über die zurückgelegten Kilometer ist bei diesen Teilnehmern des Stadtradelns groß. | Bild: Mario Schneider

Unter den 22 teilnehmenden Kommunen im Landkreis Konstanz landet Stockach laut der Mitteilung auf dem stolzen dritten Platz hinter Konstanz und Singen. Im gesamten Landkreis seien in den 21 Tagen bei der Aktion Stadtradeln 904.928 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt worden, was einer Einsparung von 139 Tonnen Kohlendioxid entspreche. Das sei eine Steigerung um 111.105 Kilometer und 27 Tonnen zusätzliche Kohlenstoffdioxid-Einsparung im Vergleich zu 2021.

Auch Verbesserungsvorschläge wurden gesammelt

Um die Radinfrastruktur gezielt zu verbessern, konnten die Teilnehmer während der Aktion auch Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung melden. Die Verbesserungsvorschläge für Stockach wurden vom Umweltzentrum Stockach gesammelt und der Stadtverwaltung zur Optimierung des Radnetzes zur Verfügung gestellt, so die Mitteilung.