Der Krieg in der Ukraine, der seit der vergangenen Woche läuft, beschäftigt derzeit viele. Rund 300 Menschen haben sich etwa am vergangenen Samstagabend allein in Stockach zu einer kurzfristig anberaumten Solidaritätsveranstaltung für das ukrainische Volk zusammengefunden. Zahlreiche und vielfältige Hilfsangebote seien seither bei der Stadtverwaltung eingegangen, insbesondere auch Angebote für Geldspenden, berichtet Hauptamtsleiter Hubert Walk in einem Schreiben an die Presse. „Nach Ansicht der Stadt sollten im Moment die Transporte von Hilfsgütern ins Kriegsgebiet den bundesweit tätigen Hilfsorganisationen überlassen werden. Geldspenden erzielen deshalb im Moment die größte Wirkung, wenn sie an die national bekannten Spendenstellen fließen“, so Walk.

Allerdings bereite sich die Stadtverwaltung bereits seit Montag auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine vor. Hierzu werde im Moment die Nutzung diverser Liegenschaften im Stadtgebiet geprüft. Eine der möglichen Optionen für die Unterbringung von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet sei unter anderem das alte Gesundheitsamt beim neuen Ärztehaus am Stadtgarten, ist aus dem Rathaus zu erfahren. „Wenn die ersten Flüchtlinge nach Deutschland und nach Baden-Württemberg kommen, wollen wir parat stehen und Menschen Aufnahme bieten können“, sagt Bürgermeister Rainer Stolz.

Bürger haben Wohnraum angeboten

Sobald vor Ort in Stockach Geld-, oder Sachspenden für die Flüchtlinge benötigt werden, werde die Stadt dies kommunizieren und ein Spendenkonto einrichten. Laut der Mitteilung aus dem Rathaus werden wohl die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, dass Menschen aus der Ukraine bis zu 24 Monate visafreien Aufenthalt in den Staaten der europäischen Union erhalten. Erste Bürger hätten sich ebenfalls bereits gemeldet und Wohnraum für Flüchtlinge angeboten. Weitere Angebote für Wohnraum nimmt die Stadt gerne entgegen. Für die Hilfsaktionen der Stadt wurden zentrale Kontaktdaten eingerichtet:

Telefon (0 77 71) 80 23 55, E-Mail: ukraine@stockach.de.