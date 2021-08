Zwei Jahre lang mussten Treffen ausfallen, nun sind 30 Mitglieder der Skizunft Stockach wieder zu einer Jahreshauptversammlung zusammengekommen. Das teilt Harald Karge, neuer Pressereferent der Skizunft, in einem Schreiben mit. Bei der Versammlung im Bürgerhaus Adlerpost fanden auch Vorstandswahlen statt.

Laut den Berichten des Vorsitzenden Gerd Stiefel und denen der Fachwarte der Abteilungen Ski alpin, Nordic Sports, Skigymnastik, Nordic Walking, Triathlon und Radfahren sowie dem Bericht des Hüttenwarts, hat die Skizunft ein trauriges Jahr 2021 hinter sich.

Sämtliche Aktivitäten werden eingestellt

Die Skizunft durfte demnach ab 15. März 2020 die Hütte in Schröcken nicht mehr belegen. Die traditionellen Ausfahrten in die Dolomiten und zum Skilanglauf mussten ab diesem Datum entfallen. Die Skigymnastik wurde ebenfalls eingestellt.

Im Sommer konnten keine Veranstaltungen angeboten werden. Angebote wie Radfahren, Nordic Walking und insbesondere der für den Verein immer so wichtige und bei den Teilnehmern herbeigesehnte Triathlon fielen der Pandemie und dem Lockdown zum Opfer.

Stockach Gedächtnis der Region: So erlebte Stockach die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 Das könnte Sie auch interessieren

Die Skizunft hoffte auf den Winter 2020/2021, musste aber laut Pressemitteilung nach einem kleinen Lichtblick bereits vor Weihnachten wieder alle sportlichen Aktivitäten einstellen. Die komplette Wintersaison ist ausgefallen, der diesjährige Triathlon Anfang September ist laut Verein bereits abgesagt. Das Risiko einer Veranstaltungsabsage mit dem doch hohen Organisationsaufwand könne nicht getragen werden.

Nachdem jetzt rosa Licht am Horizont zu sehen sei, habe die Skizunft ihr Winterprogramm in gewohnter Form erstellt. In den kommenden Wochen sollen laut Harald Karge die aktuellen Informationen im Internet und den lokalen Medien veröffentlicht werden. Das Vereinsheftle sei in der Mache.

Gute Finanzlage trotz Corona

Die Haushälterin der Skizunft berichtete trotz aller Umstände von einer soliden finanziellen Basis. Es habe ja kein Geld ausgegeben werden können und die Mitglieder hätten dem Verein über die Zeit die Treue gehalten. So konnte die Skizunft ihre Heimat, das Sennhaus in Schröcken, halten.

Stockach Trotz Millioneninvestitionen machen die Stadtwerke Stockach ein Plus Das könnte Sie auch interessieren

Die Vorstandswahlen haben laut Pressemitteilung keine Überraschungen gebracht.

Vorsitzender bleibt Gerd Stiefel. Vorstandsmitglieder sind: Martin Seeliger und Bernhard Mäntele als stellvertretende Vorsitzende. Sonja Meier-Reiser und Susanne Binder verantworten die Skigymnastik. Miriam Kuklinski und Lena Maier kümmern sich um Nordic Sports, Josef Kümmel und Marius Karge um Ski Alpin und Snowboard.

Kerstin Schneider ist für die Kasse zuständig, Hubert Reiser ist Schriftführer, Harald Karge Presse und Corona-Beauftragter, Katja Fritz ist als Besitzerin aktiv.

Ehrungen und Abschied

Die Skizunft hat den langjährigen Fachwart Nordic Sports, Franz Wernet, verabschiedet. Kurt Meier, der seit 70 Jahren Mitglied der Skizunft und zudem Gründungsmitglied ist, wurde vom Verein geehrt. Rosel Meier, Edith und Rolf Greiner sind seit 50 Jahren dabei und wurden ausgezeichnet, Jürgen Steppacher wurde für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt.