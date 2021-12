Vergangene Woche hat die Südwestdeutsche Landesverkehrs-GmbH (SWEG) als Betreiber der Strecke den 25. Geburtstag des Seehäsles gefeiert. Für die Fahrgäste in den frühen Nachmittagsstunden, meist Schüler, gab es altersgerecht eine Tafel Schokolade. Die Lieblingssorte durften sie sogar aussuchen.

Mit dem Bus nach Stockach

Diese vertrauensbildende Maßnahme hat schon wieder Kratzer bekommen. Am Dienstagmittag standen Schüler, die Richtung Stahringen und Stockach wollten, ratlos auf dem Bahnsteig Haselbrunnsteg. Über Lautsprecherdurchsagen wurden sie informiert, das Seehäsle fahre nicht, „bitte nehmen Sie den Schienenersatzverkehr, er ist ausgeschildert“. Die Ausschilderung steckt dezent im Aushangkasten, geübte Schüler finden den Schienenersatzverkehr, sprich Busse nach Stockach, unterhalb des Haselbrunnstegs.

Stockach Stockach darf hoffen, dass es künftig bis 24 Uhr Züge nach Radolfzell gibt Das könnte Sie auch interessieren

Dass mit Ausfällen in diesen Corona-Zeiten im Nahverkehr zu rechnen ist, das ist nun auch auf der Strecke zwischen Radolfzell und Stockach angekommen. Die SWEG schreibt in ihrer Pressemeldung: „Der Grund dafür ist pandemiebedingte Personalknappheit.“ Auf Nachfrage konkretisiert das Zug-Unternehmen: „Die Seehäsle-Strecke wird von unserer Dienststelle in Immendingen aus bedient. Dort gibt es 49 Triebfahrzeugführer, von denen derzeit – weit überwiegend pandemiebedingt – ein Drittel krank ist.“

Impfquote in Immendingen am niedrigsten

Wie Pressesprecher Christoph Meichsner erläutert, zeige sich hier die allgemeine Impf-Problematik: „Die Impfquote bei den Beschäftigten in der Dienststelle in Immendingen ist im Vergleich mit anderen SWEG-Dienststellen mit Abstand am niedrigsten – ein Indiz dafür, wie wichtig die Impfungen sind, um die Pandemie zu bekämpfen.“ Um diese Problematik aufzufangen, unterstützen Lokführer aus den SWEG-Betriebsbereichen Breisgau und Ortenau die Linien im Donautal und zwischen Stockach und Radolfzell. Dennoch sei nächste Woche mit weiteren Beeinträchtigungen zu rechnen.

Zugausfälle bis einschließlich Freitag, 17. Dezember: Abfahrt Stockach 12.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 13.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 13.18 Uhr, Ankunft Stockach 13.40 Uhr, Abfahrt Stockach 13.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 14.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 14.18 Uhr, Ankunft Stockach 14.40 Uhr, Abfahrt Stockach 14.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 15.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 15.18 Uhr, Ankunft Stockach 15.40 Uhr, Abfahrt Stockach 15.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 16.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 16.18 Uhr, Ankunft Stockach 16.40 Uhr, Abfahrt Stockach 16.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 17.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 17.18 Uhr, Ankunft Stockach 17.40 Uhr, Abfahrt Stockach 17.46 Uhr, Ankunft Radolfzell 18.04 Uhr, Abfahrt Radolfzell 18.18 Uhr, Ankunft Stockach 18.40 Uhr, Abfahrt Stockach 19.16 Uhr, Ankunft Radolfzell 19.38 Uhr, Abfahrt Radolfzell 19.51 Uhr, Stockach 20.10 Uhr.