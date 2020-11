Beim Seehäsle zwischen Stockach und Radolfzell gibt es Unklarheiten zur Fahrplanauskunft über den Schienenersatzverkehr (SEV). Die Betreibergesellschaft Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) hatte zunächst angegeben, Fahrplanauskunft gebe es auch über das Portal www.bahn.de. Doch dies ist nicht der Fall. Entsprechende Informationen bestätigte Christoph Meichsner, der bei der SWEG für die Kommunikation zuständig ist.

Da die Streckensperrung sehr kurzfristig verlängert worden sei, sei es zu Problemen mit den elektronischen Auskunftsmedien gekommen, schreibt er auf Anfrage. Die SEV-Busse werden daher nur in der Elektronischen Fahrplanauskunft Baden-Württemberg (www.efa-bw.de) angezeigt. Dort werden allerdings auch die Züge angezeigt, die hätten fahren sollen, wenn die Bauarbeiten wie geplant beendet worden wären. Doch Züge fahren bis einschließlich Donnerstag, 5. November, definitiv nicht auf der Strecke. Den Aushang mit den Fahrzeiten der Ersatzbusse findet man auf der Internetseite www.hzl-online.de unter der Rubrik „Aktuelles“ und darin in der Meldung „Seehäsle: Verlängerung Schienenersatzverkehr bis 5. November 2020 zwischen Radolfzell und Stockach„. Als Grund für die längere Bauzeit gibt die SWEG unerwartet schwierigen Baugrund an.