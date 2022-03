In Espasingen kam es am Dienstag zu einer Straßensperrung, wegen eines Autokraneinsatzes an der Kirche. Grund ist eine Überholung des Geläuts, sprich eine Erneuerung der Elektrik und der Schlagwerke samt Klöppeln und Aufhängung. Das ist auch der Grund warum im Moment die Kirchenglocken nicht läuten und die Uhr unverändert auf 12 Uhr steht.

Manfred Fischer von der Firma Schneider Turmuhren und Glockentechnik aus Schonach im Schwarzwald erklärt: „Die alte Aufhängung war aus Stahl, die neue wird aus Holz sein.“ Dadurch sollen die Schwingungen sanfter werden und die Ansteuerung akkurater. Die Bisherige Geläut-Anlage wurde in den 1960er Jahren eingebaut, habe also eine Überholung mal nötig, sagt Fischer.

Die Aufhängungen der Glocken werden ebenso erneuert wie die Klöppel und das Schlagwerk. | Bild: Constanze Wyneken

Kein leichtes Unterfangen

Die Glocken bleiben aber. Bei den Reparaturarbeiten hatte die Firma mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, da die Espasinger Kirche erhöht steht und nicht direkt angefahren werden kann. Deshalb musste der Autokran in einigem Abstand zu dem Gotteshaus aufgestellt werden und mit sehr weit ausgefahrenem Ausleger arbeiten.

Eines der alten stählernen Aufhängungsteile wird aus dem Turm geholt. | Bild: Constanze Wyneken

Eine Sperrung der Straße Breitene an der Einmündung zur Zielstraße muss länger als ursprünglich geplant aufrecht erhalten werden, da der Autokran aufgrund der Straßensteigung einen zu starken Neigungswinkel gehabt hätte und gestützt werden musste.