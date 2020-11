Es war ein Unfall ohne Schaden: Am späten Donnerstagvormittag fuhr ein von der Polizei begleiteter Schwertransport von Stockach in Richtung Auffahrt zur B33 bei Radolfzell. Dabei kam es, wie die Polizei auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilte, zu einem kleinen Streifunfall bei Espasingen. Ein Lastwagen wollte dem Schwertransport Platz machen und fuhr auf den Randstreifen.

Dabei stand der Laster etwas schräg, so dass sich in der Folge das Silo auf dem Schwertransport und der Lastwagen leicht streiften. Es sei dabei aber nichts beschädigt worden, so die Polizei.