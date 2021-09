Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten am Dienstag ein Haus in der Stockacher Oberstadt. Da dieses Gebäude Zugänge an der Haupt- sowie Pfarrstraße hat, waren die Beamten in beiden Straßen anwesend. Die Fahrzeuge standen ein Stück entfernt. Der Einsatz erregte viel Aufsehen in den Straßen.

Auf SÜDKURIER-Nachfrage sagte Polizei-Pressesprecherin Tatjana Deggelmann während des laufenden Einsatzes, dass eine Hausdurchsuchung stattfinde.

Es ist nicht der erste Einsatz dieser Art in der Hauptstraße. Im Januar dieses Jahres war ebenfalls eine Hausdurchsuchung.