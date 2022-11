Der Wahlwieser Obstbauer Roland Maier ist wütend. Vor ein paar Tagen habe er festgestellt, dass bei seiner Plantage nahe dem Aachgrund-Spielplatz die Apfelbäume direkt am Zaun allesamt verschnitten waren. „Das muss mit einer an einem Traktor angebauten Schneidemaschine geschehen sein“, sagt er. Für ihn ist der Fall klar: Es handelt sich um Baumfrevel und eine mutwillige Beschädigung seiner Bäume. Die Abschnitte seien achtlos am Wirtschaftsweg liegengelassen worden, teilweise hätten sie fast durchtrennt am Baum gehangen.

Wer macht denn sowas?

„Es ärgert mich sehr. Warum tut man so was? Wer macht so was?“ fragt er sich. Er habe sich im Dorf umgehört und Hinweise auf einen grünen Traktor erhalten, der am frühen Morgen des betreffenden Tages unterwegs gewesen sei. Beim Bauhof der Stadt Stockach sowie bei den Gemeindemitarbeitern in Wahlwies habe er erfahren, dass von dort niemand etwas geschnitten habe.

Den Schaden an den Bäumen und Sanddornsträuchern kann der Obstbauer nicht direkt beziffern. Er sagt: „Ich mache meine Arbeit viel aus Idealismus, mit Freude, Herzblut und Leidenschaft. Aber ich will auch was verdienen. Jetzt muss ich alles zurückschneiden und junge Triebe mit einbauen.“ Das bedeute unnötige Arbeit und Wartezeit, bis wieder Ertrag komme.

500 Kilogramm Äpfel gestohlen

Zu diesem Ärger kommt der Diebstahl von Äpfeln einer späten Sorte aus einer Anlage beim Campingplatz. „Ich schätze, es waren rund 500 Kilogramm“, sagt Maier. Das entspreche fast zwei Großkisten. Er erzählt, er habe dort eine Streuobstreihe. „Ich habe nicht geschüttelt, nur die unten liegenden Äpfel aufgesammelt. Als ich wiederkam, waren die Bäume – hauptsächlich Hochstämme – komplett leer und das Obst weg.“

Es ist das zweite Mal, dass ihm so etwas passiert. „Vor zwei Jahren war es das Gleiche. Damals habe ich nichts unternommen. Jetzt habe ich Anzeige erstattet.“

Die Polizei bestätigt die Anzeige auf Sachbeschädigung und bittet Einwohner, die Hinweise zum Tathergang geben können, sich unter der Telefonnummer (0 77 73) 92 00 17 beim Polizeiposten Ludwigshafen zu melden. Roland Maier wird selbst weiterforschen und nächste Woche erneut mit der Polizei in Kontakt sein.