Frisch und klar sprudelt das Wasser aus den Quellen der Stockacher Aach. Kaum zu glauben: Im Wald zwischen Berlinger Siedlung und Jettweiler entspringen 1000 Quellen, die kühle Quellbäche, grüne Quellsümpfe, tiefe Tobel und lebendige Bäche entstehen lassen – der 1000-Quellen-Weg ist der erste Stockacher Erlebnisweg, den die Stadtverwaltung am 7. Mai um 14 Uhr feierlich eröffnen wird. Dazu lädt das Kulturamt laut einer Pressemitteilung ein.

Der Weg führt demnach zu einigen Erlebnisstationen: Ob etwa das Erklingen eines eigenen Froschkonzerts, das Erfrischen an sprudelnden Sturzquellen oder das Erforschen von Pflanzen und Tieren in den Quellbächen – das Eintauchen in die Welt der Quellen sei vielfältig möglich.

Der gut ausgebaute Rundwanderweg ist laut Mitteilung für jedes Alter geeignet und bietet gerade für Familien mit Kindern auch einen spannenden und abwechslungsreichen Ausflug. In zwei Varianten sei das Erkunden möglich: Die kleine Runde misst rund 1,2 Kilometer, die größere Runde ist etwa 2,2 Kilometer lang. Start und Endpunkt sind gegenüber dem Parkplatz an der Berlinger Siedlung. Wer länger wandern möchte, dem biete dieser Startpunkt weitere Wandermöglichkeiten: auf den Spuren der Heidenhöhlen und des Alten Postwegs oder die Narrenrunde ins Osterholz und durch die historische Altstadt.

Dank der Unterstützung von „Integrierte Ländliche Entwicklung“ Bodensee konnte das Projekt verwirklicht werden, heißt es weiter. Zusammen mit dem Umweltzentrum entstand der Weg rund um beziehungsweise entlang der 1000 Quellen. Kuony und Stocki sind die beiden Maskottchen, die auf der Tour durch den Erlebnisweg begleiten. Die Zimmerergilde habe mit großem Einsatz die Schilder, Stege und Tore aufgebaut, die Technischen Dienste der Stadt seien ebenso tätig gewesen. Die Kollegen vom Forst der Stadt Stockach und BW sowie die Untere Wasserbehörde des Landkreises Konstanz standen bei der Planung und Umsetzung mit Rat und Tat zur Seite. Und dank deren Genehmigung freue man sich über einen kreativen, spannenden und erlebnisreichen Weg durch den Stockacher Wald, der durch die Vollmer-Heimat-Werbeagentur sein buntes und attraktives Gesicht bekommen habe. In der Stadtverwaltung freut man sich, den Weg nun festlich zu eröffnen. Am 7. Mai ab 14 Uhr ist ein erstes Kennenlernen und Erkunden möglich. An allen Stationen stehen Mitarbeiter des Umweltzentrums bereit und erzählen auf Wunsch Wissenswertes zu den Quellen. Oder die Besucher starten auf eigene Faust und entdecken die abwechslungsreiche Landschaft selbstständig. Der 1000-Quellen-Weg verläuft durch ein wertvolles Biotop. Die Wege dürfen daher nicht verlassen werden. Der Weg ist nicht kinderwagengeeignet. Zur Stärkung werde ein kleiner Imbiss und zum feierlichen Anstoßen Getränke gereicht.