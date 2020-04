Die 19-Jährige Fahrerin sei von Zizenhausen in Richtung Hoppetenzell unterwegs gewesen und in einer scharfen Rechtskurve vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen.

Bei Unfall auf der B313 zwischen Hoppetenzell und Zizenhausen hat sich am Karsamstagabend ein Auto überschlagen. | Bild: Feuerwehr Stockach

Das Auto sei gegen die Leitplanken geprallt, habe sich überschlagen und sei auf dem Dach liegengeblieben. Eine der beiden Personen, die mit im Auto waren, sei leicht verletzt worden.

Am Auto entstanden rund 1000 Euro Schaden, die Straßenmeisterei gab weitere Schäden mit rund 2000 Euro an, so die Polizei.