Bei der traditionsreichen Holz- und Baustoffhandlung August Nothhelfer gibt es eine große Veränderung: Die Stockacher Firma ist zur 27. Niederlassung von Kemmler Baustoffe geworden. Als Teil der mittelständischen Firmenfamilie Kemmler gehöre Nothhelfer seit Jahresanfang zum Marktführer im Baustoff- und Fliesenhandel Baden-Württembergs, heißt es in einer Pressemitteilung. Für Kemmler ist es die südlichste Niederlassung.

Doch für die vielen Kunden des Stockacher Unternehmens bleibe erst einmal alles beim Alten. Der Firmenname Nothhelfer werde beibehalten und Kemmler Baustoffe im Erscheinungsbild ergänzend mit hinzutreten. Das eingespielte Team von Nothhelfer bleibe ebenfalls unverändert. „Profitieren werden die Nothhelfer-Kunden aber von einem erweiterten Produktsortiment im Baustoffbereich, das Kemmler Baustoffe beisteuern wird“, so die Mitteilung.

Eine grundsätzliche Weichenstellung

Im Gegenzug stärke die Kompetenz von Nothhelfer in Sachen Holz das Familienunternehmen Kemmler. „Ich bin sehr stolz, dass Nothhelfer sich für Kemmler entschieden hat“, wird der Marc Kemmler, der Geschäftsführende Gesellschafter des Unternehmens Kemmler Baustoffe zitiert. Er freue sich sehr über das Zusammenkommen der beiden Traditionsunternehmen. Mit der nun 27. Filiale, die zugleich die erste am Bodensee ist, steige Kemmler Baustoffe groß ins Holzgeschäft ein: „Für uns bedeutet der Eintritt in den Holzfachhandel eine grundsätzliche Weichenstellung.“

Anke Nothhelfer, die für eine Übergangsphase auch in der neuen Gesellschaft Geschäftsführerin bleiben wird, habe in den vergangenen Jahren aktiv nach einer zukunftsfähigen Nachfolgeregelung für ihre Firma gesucht: „Mir liegt die strategische Weiterentwicklung von Nothhelfer sehr am Herzen.“ Sie sei besonders von den Lösungen in Bezug auf die Digitalisierung und von der starken und modernen Logistik in der Firmenfamilie überzeugt. Die nächstgelegene Kemmler-Niederlassung befindet sich in Donaueschingen. Von hier aus werde Nothhelfer intensiv unterstützt.

Wie sich die Firma entwickelt hat

Die Holz- und Baustoffhandlung August Nothhelfer blickt auf eine lange Tradition zurück: Erstmals erwähnt wurde eine am Münsterplatz in Überlingen gelegene Schreinerwerkstatt von Matthäus Nothhelfer im Jahr 1732, heißt es in der Pressemitteilung. Die heutige Holzhandlung wurde 1969 von Manfred August Nothhelfer gegründet und besteht seit 50 Jahren.

Im Jahr 1995 verlegte das Unternehmen den Firmensitz von Überlingen nach Stockach. Zeitgleich trat Anke Nothhelfer in die Firma ein. 2002 wurde sie Geschäftsführerin und Teilhaberin. Im Jahr 2014 zog sich Manfred Nothhelfer zurück. Bis zum Übergang an Kemmler führte seine Tochter das Unternehmen daraufhin als alleinige Inhaberin.

