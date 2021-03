In der Radolfzeller Straße in Stockach fand am Mittwoch zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr eine Versammlung statt, an der nach Auskunft der Stadtverwaltung rund 20 Personen beteiligt waren. Die Demonstranten hielten auf beiden Seiten der Fahrbahn Schilder mit Aufschriften wie „Reisen ohne Impfzwang“ oder „Nein zur Impfpflicht“ hoch. Laut der Polizei war die Aktion der Querdenkerbewegung zuzuordnen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, war die Versammlung vorab angemeldet worden, das Thema sei vom Leiter der Aktion jedoch nicht angegeben worden.

Die Polizei war nach Auskunft des Präsidiums in Konstanz mit drei Streifen präsent, es sei jedoch zu keinen besonderen Vorkommnissen oder Verstößen gegen die von der Stadt gemachten Auflagen zur Sicherheit des Straßenverkehrs gekommen. Auch der Stadt sind keine derartigen Hinweise bekannt.