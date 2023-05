Ein 23-Jähriger sei gegen 18 Uhr mit einem Mercedes von Stockach kommend in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs gewesen. Auf der Strecke sei er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten und mit dem Auto in die Mittelschutzleitplanke geprallt. Der Mann sei unverletzt geblieben.

Am Mercedes entstand laut Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro und an der Schutzplanke von ungefähr 2500 Euro.