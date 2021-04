von SK

Bei einem Brand auf dem Hinterhof einer Kfz-Prüfstelle in der Alemannenstraße in Stockach sind in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag mehrere Autos und ein Wohnwagen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, meldeten Anwohner den Fahrzeugbrand gegen 23 Uhr bei der Polizei. Die Feuerwehr war gegen 22.50 Uhr alarmiert worden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.

Fünf Fahrzeuge in Flammen

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei vor Ort ankamen, standen die Fahrzeuge in Brand. Laut der Feuerwehr drohte das Feuer außerdem auf die umliegende Vegetation und das benachbarte Gebäude überzugreifen.

Ein Trupp der Feuerwehr ging unter Atemschutz mit einem Rohr zur Brandbekämpfung vor, während zeitgleich ein weiterer die Wasserversorgung aufbaute. Die Feuerwehr konnte die brennenden Fahrzeuge schließlich löschen, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Es entstanden mehrere 10.000 Euro Schaden, aber die genaue Höhe kann noch nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Die Polizei hat die notwendigen Ermittlungen zu der noch nicht feststehenden Brandursache aufgenommen.