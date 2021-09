Stockach vor 4 Stunden

Mann mit 1,1 Promille am Steuer

Bei einer Polizeikontrolle ist ein Autofahrer am Sonntagabend gegen 18 Uhr in der Höllstraße in Stockach aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, bemerkten die Beamten beim 51-jährigen Fahrer deutlichen Alkoholgeruch.