von SK

Eine Anwohnerin in Wahlwies hat am Donnerstag um kurz nach 18 Uhr mit Reißnägeln gespickte Tierköder in ihrem Garten in der Pestalozzistraße gefunden. Wie die Polizei mitteilt, fanden Einsatzkräfte bei der anschließenden Überprüfung weitere präparierte Speckköder, die offenbar von einem Unbekannten zur Verletzung von Tieren, insbesondere von Hunden, verteilt worden seien.

Nach Angaben der Polizei ist zu befürchten, dass nicht nur in der Pestalozzistraße derartige Köder ausgelegt wurden. Nun werden Zeugen gesucht. Personen, die entsprechende Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach unter der Nummer (0 77 71) 93 91 0 oder dem Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen unter (0 77 73) 92 00 17 in Verbindung zu setzen.